【中美角力】白宮或數周內制裁TikTok微信　出動經濟緊急法？

▲ 【中美角力】白宮官員：數周內制裁TikTok微信 出動緊急法？

美國白宮官員今天表示，特朗普政府正研究來自中國的TikTok、微信（WeChat）等社群媒體應用程式造成的國家安全風險，預計數周內將採取行動。有美媒指，美方或用「國際緊急經濟權力法」應對TikTok。

路透社報道，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在從華盛頓飛往喬治亞州的途中告訴記者，「政府官員正審視與TikTok、微信及其他應用程式相關的國安風險，這些應用程式有潛在國安風險，尤其是與外敵蒐集美國公民資訊有關」。

國安面臨危險 不會等數月才出手

他還說，「我想沒有任何要採取行動的自訂期限，但我認為會在數周內，不會要好幾個月。」

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TikTok發布聲明為自身安全措施辯護，「我們完全致力於保護用戶的隱私及安全。TikTok有美國執行長、具備數十年美軍及執法經驗的資訊安全長，還有不斷茁壯、勤勤懇懇研發一流安全設施的團隊。TikTok的美國用戶資料儲存在維吉尼亞州和新加坡，並嚴格管制員工取得權限。這都是事實。」

開發微信的騰訊公司尚未回覆記者詢問。

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在中美關係因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）及中方強行頒訂「香港特別行政區維護國家安全法」而趨於緊繃之際，北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.）擁有的熱門影音分享應用程式TikTok就逐漸成為特朗普政府的針對目標。

TikTok回應：我們致力保護用戶隱私

本月稍早，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣稱美國「確實在檢視」是否禁用TikTok等中國社群媒體應用程式。

紐約時報（New York Times）今天也引述知情人士的消息報導，美國政府正權衡是否要依據「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act），對TikTok等應用程式採取行動。這項法律廣泛授權總統在因應特殊威脅的情況下制裁企業。

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責任編輯：鄧國強

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