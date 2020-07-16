  • 32°C
香港時間 : 2020716日 (四) 14:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美5G角力】首指華為「侵人權」 美國絞殺新招數

國情動向 13:21 2020/07/16

分享：

【中美5G角力】首指華為「侵人權」 美國絞殺新招數

中美5G科技戰激化至新層次。美國首次指控華為「侵犯人權」，並以此為理由限制向華為員工發出美國簽證。美國過去攻擊華為一直都以國家安全為旗號，今次卻稱以人權為由進一步封殺華為，相信有趁英國拍板踢走華為之機，嘗試號召舉棋未定的西方國家加入絞殺華為意味。

美國國務卿蓬佩奧周三（15日）宣佈，美國會向華為等中國科企員工實施旅行禁令制裁，限制他們取得簽證入境美國。蓬佩奧首次指控，華為「侵犯人權」，是「中共監控國家一個分支」，而美國則是「世上受壓迫群眾的希望燈塔」，因此要大聲疾呼。

蓬佩奧還聲言向全世界電訊公司發出警告，暗示威脅制裁。「如果他們跟華為做生意，就是與侵犯人權者做生意。」

（If they are doing business with Huawei, they are doing business with human rights abusers.）

蓬佩奧發言只點名談及華為一家公司，美國國務院未有交代還有哪些中國科企會受影響，或哪些員工會受簽證限制，或禁令何時實施。

白宮或數周內制裁TikTok微信 出動經濟緊急法？

蓬佩奧：美國將限制部分華為員工簽證（有片）

蓬佩奧發炮前一天，英國政府正式決定將華為排除出英國網絡建設，要求英國電訊服務商在2027年前全面停用華為產品。

英國猶疑多時後決定封殺華為，令人關注會否引起骨牌效應，導致還在掙扎之中的其他歐洲國家有相同選擇。

適逢中國因為實施港區國安法而受到西方國家聯合抵制，美國此時將封殺華為旗號由「國家安全」轉向「人權」，在情感上不排除會更為有效說服其他西方國家，放棄商業和發展實際利益考量，跟隨美國圍堵華為。

英國棄華為蝴蝶效應？歐盟各國取態還看德國

英禁華為特朗普邀功 華春瑩：讓世人看清美國恐嚇

美媒：特朗普擬禁中共黨員及家屬入境美國 驅逐在美者

【香港自治法】林鄭一哥遭點名 白宮否認特朗普排除制裁

美國當特區護照中國護照 簽證有效期10年變1年？

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美角力】白宮或數周內制裁TikTok微信　出動經濟緊急法？
今日
【中美角力】白宮或數周內制裁TikTok微信　出動經濟緊急法？
美媒：特朗普擬禁中共黨員及家屬入境美國 驅逐在美者
今日
美媒：特朗普擬禁中共黨員及家屬入境美國 驅逐在美者
【華為5G】英棄華為蝴蝶效應幾何？　歐盟各國取態還看德國
今日
【華為5G】英棄華為蝴蝶效應幾何？　歐盟各國取態還看德國
【華為5G】蓬佩奧：美國將限制部分華為員工簽證（有片）
今日
【華為5G】蓬佩奧：美國將限制部分華為員工簽證（有片）
【香港自治法案】林鄭一哥遭點名 白宮否認特朗普排除制裁
今日
【香港自治法案】林鄭一哥遭點名 白宮否認特朗普排除制裁
地緣政治 5G 科技戰 外交 簽證 華為 中美關係 中國 美國 蓬佩奧

上一篇文章

【華為5G】英禁華為特朗普邀功 華春瑩：讓世人看清到處恐嚇的是美國

下一篇文章

【中美角力】白宮或數周內制裁TikTok微信　出動經濟緊急法？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港自治法】中方預告報復：將制裁美國人員和企業
【香港自治法】中方預告報復：將制裁美國人員和企業
【香港自治法案】特朗普罕有3罵中國 連出2招有幾硬
【香港自治法案】特朗普罕有3罵中國 連出2招有幾硬
【香港自治法懶人包】銀行制裁有多強？瞄準中國資金鏈
【香港自治法懶人包】銀行制裁有多強？瞄準中國資金鏈
美國當特區護照中國護照 簽證有效期10年變1年？
美國當特區護照中國護照 簽證有效期10年變1年？
【港區國安法】美國撤香港特區護照待遇 辣招逐項睇
【港區國安法】美國撤香港特區護照待遇 辣招逐項睇
【香港自治法】特朗普：美已失去香港這個對手 「我沒計劃與習對話」
【香港自治法】特朗普：美已失去香港這個對手 「我沒計劃與習對話」