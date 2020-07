▲ 【中美5G角力】首指華為「侵人權」 美國絞殺新招數

中美5G科技戰激化至新層次。美國首次指控華為「侵犯人權」,並以此為理由限制向華為員工發出美國簽證。美國過去攻擊華為一直都以國家安全為旗號,今次卻稱以人權為由進一步封殺華為,相信有趁英國拍板踢走華為之機,嘗試號召舉棋未定的西方國家加入絞殺華為意味。

美國國務卿蓬佩奧周三(15日)宣佈,美國會向華為等中國科企員工實施旅行禁令制裁,限制他們取得簽證入境美國。蓬佩奧首次指控,華為「侵犯人權」,是「中共監控國家一個分支」,而美國則是「世上受壓迫群眾的希望燈塔」,因此要大聲疾呼。

蓬佩奧還聲言向全世界電訊公司發出警告,暗示威脅制裁。「如果他們跟華為做生意,就是與侵犯人權者做生意。」

(If they are doing business with Huawei, they are doing business with human rights abusers.)

蓬佩奧發言只點名談及華為一家公司,美國國務院未有交代還有哪些中國科企會受影響,或哪些員工會受簽證限制,或禁令何時實施。

蓬佩奧發炮前一天,英國政府正式決定將華為排除出英國網絡建設,要求英國電訊服務商在2027年前全面停用華為產品。

英國猶疑多時後決定封殺華為,令人關注會否引起骨牌效應,導致還在掙扎之中的其他歐洲國家有相同選擇。

適逢中國因為實施港區國安法而受到西方國家聯合抵制,美國此時將封殺華為旗號由「國家安全」轉向「人權」,在情感上不排除會更為有效說服其他西方國家,放棄商業和發展實際利益考量,跟隨美國圍堵華為。

