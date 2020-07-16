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【新冠疫情】「影業寒冬」已過去？內地低風險地區戲院下周開放

社會熱點 13:24 2020/07/16

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隨著內地防疫情況趨穩，國家電影局宣布，低風險地區在戲院各項防控措施有效落實到位的前提下，可於下周一（20日）有序恢復開放營業，但進入戲院必須全程佩戴口罩，每場電影上座率不得超過30%。

上座率不得超過30% 且禁止飲食

國家電影局詳細介紹了內地電影放映場所繼續做好防疫、穩步有序恢復營業的要求。其中提到：

  • 售票方式將有所調整，全部采取網絡實名預約、無接觸方式售票
  • 實行交叉隔座售票，保證陌生觀眾間距1米以上
  • 每場上座率不得超過30%
  • 進入戲院區域的工作人員和觀眾必須全程佩戴口罩，對號入座
  • 電影放映場所原則上不售賣零食和飲料，影廳內原則上禁止飲食
  • 電影放映場所減少放映場次，日排片減至正常時期的一半，觀影時間每場不超過兩個小時

戲院重新開放的消息一出，網民紛紛表示興奮和期待，有人還稱，想看的電影已從大年初一等到現在，會「報復性消費」。

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事實上，從春節前夕停工開始，內地戲院已停擺近半年，整個行業受重創，有人稱之為「影業寒冬」。上月曾有統計指，多達42%的影院認為自己有「關門大吉」的風險；行業內普遍降薪，截止3月底超過3成人面臨裁員風險，一部分從業者生存困難，被迫轉行；2020年至今從事影視相關的公司已有超過13,170家公司注銷或吊銷，遠超去年全年數量。

另外，52歲的民營影視企業博納影業副總裁黃巍6月於北京墮樓身亡，有人懷疑事情與戲院受疫情影響下仍未開業有關。內地電影導演賈樟柯表示，這是「行業之悲」。他後來再發文指出，「應該考慮影院復工復產了。北京重大突發公共衛生事件二級應急響應下調為三級，全國大部分業態已經開放。有的電影企業日虧損100萬，100萬影院從業者需要生存啊。」

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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