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習近平：中國經濟長期向好基本面未變 將繼續擴大開放

經濟脈搏 13:32 2020/07/16

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國家主席習近平稱，中國經濟長期向好的基本面沒有改變、也不會改變；中國將繼續深化改革、擴大開放，為中外企業投資發展提供更完善的營商環境。

新華社報道，習近平周三給全球首席執行官委員會成員代表回信表示，當今世界，各國利益高度融合，人類是休戚與共的命運共同體，合作共贏是大勢所趨。

他表示，中國將堅定不移堅持和平發展道路，堅定不移推動經濟全球化朝著開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，推動建設開放型世界經濟。

習近平指出，中國在統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，決勝全面建成小康社會，決戰脫貧攻堅。

全球首席執行官委員會由全球具有行業引領性和代表性的39家跨國公司組成。

國家統計局周四公佈，今年二季度國內生產總值（GDP）按年增長3.2%，由負轉正且好過預期；上半年GDP按年下降1.6%。 6月工業增速升至4.8%為年內最高。

【中國經濟】經濟「V型」復甦惟存四大隱憂  宏觀政策仍需發力

【中美角力】內地次季GDP飆3.2% 胡錫進叫美國不要妒忌

【中國經濟】二季度GDP年增3.2%負轉正 官方指下半年經濟恢復有支撐（更新版）

責任編輯：蒯宇澄

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