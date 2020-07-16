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【新冠肺炎疫苗】美專家：不怕中國新冠疫苗研發捷足先登

國情動向 19:50 2020/07/16

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美專家不怕中國疫苗先奪標 研發新冠疫苗企獲批上市滬科創板

中美疫苗戰持續，美國國家過敏暨傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）周三預測，美國到年底將能達成開發成功新冠疫苗的目標，對於中國或先達目標的可能性並不擔心。中國則力挺新冠疫苗研發，中國證監會昨公告，同意康希諾生物（6185）科創板的首次公開發行（IPO）股票註冊。

福奇接受路透訪問時表示，雖沒任何保證，但對預估的時間表感覺相當好。而在前一天，Moderna（MRNA.O）公布了新冠疫苗早期階段的樂觀數據，此疫苗正是福奇領導的美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）的科學家們開發。

福奇表示，Moderna的結果特別令人鼓舞，因為疫苗似乎能夠提供自然感染中所產生的那種保護。對於中國在疫苗研發競賽中率先達到終點的可能性，福奇不以為意。不過，他希望中國能夠成功，但他不認為中國一定能勝出，至少不會贏很多。

【新冠疫情】疫苗競賽你追我趕 一文看懂中美研發誰更快

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他表示：「我認為大家差不多處於同一條跑道上，如果中國真的捷足先登，也不會比我們特別早，這一點是肯定的。」他強調，希望最終可以有多組人馬勝出，不擔心誰最先達到目標。

而中國則繼續力挺新冠疫苗研發，已獲批在解放軍內部使用新冠病毒疫苗，並與多國攜手啟動第三期試驗的康希諾生物（06185），獲中國證監會同意在內地科創板的首次公開發行（IPO）股票註冊。

這意味著康希諾生物即將進入科創板發行定價環節，開啟「A+H」的雙資本平台運作模式，然而康希諾生物今日卻急跌超過10%。

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責任編輯：游昊雲

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