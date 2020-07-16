【A股脈搏】中美緊張升級三大股指全線暴跌 滬指收跌4.5%

儘管中國第二季國內生產總值（GDP）反彈幅度超過預期，但市場憂慮中美關係惡化，加上中芯國際科創板首日上市分流資金，A股三大股指全線暴跌，滬指收跌4.5%，創逾5個月最大跌幅，連跌三日，創業板指跳水近6%。

分析師表示，中芯國際整體市值較大，對資金有分流作用，疊加藍籌股貴州茅台大幅下跌，進一步挫傷市場人氣。

首創證券分析師張彥芸並說，雖然今天公佈的中國經濟數據有回暖趨勢，但此前市場對此已有所反應，因此數據對股市的提振作用不大，且三季度GDP能否持續走高仍有一定不確定性。

兩市成交額連續九日破1.5萬億元

三大指數今日開盤漲跌不一，開盤後指數一度衝高，隨後震盪下挫。午後白酒、券商等板塊跳水，指數跌幅擴大，資金觀望情緒較強，滬指跌破3300點，盤尾指數跌幅持續擴大。

截至收盤，滬指報3210.1點，跌4.5%；深成指報12996.34點，跌5.37%；創指報2646.26點，跌5.93%。

滬深兩市成交額連續第九個交易日突破1.5萬億元（人民幣，下同），今日合計15062億元，較上一交易日有所縮量，其中，滬市成交6795億元。北向資金今日淨流出69.2億元，其中滬股通淨流出23.72億元。

盤面上全線下跌，超200隻個股跌停。白酒板塊跳水，貴州茅台尾盤大跌8%。老白乾酒、口子窖、酒鬼酒、水井坊等十餘股集體跌停。

人民日報旗下新媒體平台《學習小組》昨日晚間發表文章，指茅台酒「變味」，「酒是用來喝的，不是用來炒的，更不是用來腐（敗）的」。

此外，旅遊、醫藥、農業板塊亦大跌7%。銀行板塊跌幅較小。

二季度經濟轉正 惟消費仍疲軟

國家統計局今日公布，今年二季度GDP按年增長3.2%，由負轉正且優於預期；上半年GDP按年下降1.6%。

但復甦仍然不平衡。另一項數據顯示，6月規模以上工業增加值按年增長4.8%，為今年以來最高，且高於路透調查預估中值4.7%，但6月社會消費品零售總額按年下降1.8%，低於路透調查預估中值的增長0.3%，表明消費者需求依然疲軟。

【中國經濟】經濟「V型」復甦惟存四大隱憂 宏觀政策仍需發力

中美關係持續緊張，美國國務卿蓬佩奧周三瞄準中國的新目標，表示將對華為等中國公司實施簽證限制，他指控這些公司為侵犯人權的行為提供便利。白宮幕僚長Mark Meadows周三表示，美國總統特朗普政府正在研究社交媒體應用構成的國家安全風險，包括TikTok和微信在內，預計未來幾周就會採取行動處理這個問題。

【中美角力】白宮或數周內制裁TikTok微信 出動經濟緊急法？

【中美5G角力】首指華為「侵人權」 美國絞殺新招數

【中美角力】內地次季GDP飆3.2% 胡錫進叫美國不要妒忌

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解