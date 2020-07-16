【長江暴雨】水災重創主糧區 農民叫苦：早稻減產兼難收割

南方雨勢仍未平息，但時值糧食夏收和瓜果蔬菜上市的時節，受災地區又多為種糧大省，農業收成受到重創。不過，官媒刊文稱，中國防汛體系日益完善，抵禦自然風險有了多重防護網，各地只要加強田間管護，繃緊防災減災這根弦，一定能奪取全年糧食豐收。

糧食減產加上難收割 農民叫苦

古語有雲，「兩湖熟、天下足」，即是說湖南、湖北的糧食能豐收，可保障全國的糧食問題。不過，在此次汛情中，湖南、湖北，甚至江西等多個省市受災嚴重，不少村莊都提前收割農作物以減少損失。

在江西鄱陽，農民開始提前收割。當地古縣渡鎮松樹村農民表示，自家種植80多畝早稻，卻需要提早10日收割，導致減產兩成。另一名農民損失更慘重，30畝稻僅收割了六畝，其餘全被水浸毀。截至周二下午，當地村民只收割了120畝早稻，僅佔原有稻田的40%左右。

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在浙江寧波，有農民表示，農場里種了560畝早稻，受梅雨影響，導致早稻灌漿不成熟，結實率不高，畝產預計比往年要減少10%。除了減產這個難題，田地中水量過大，收割機容易陷入泥中，致使收割機還無法下田。

農村農業部：洪水退去後要及時補救

不過，隨著強降雨落區範圍逐漸縮小，汛情或將逐漸減退。官方「新華報業網」刊出題為「南方暴雨，會影響我們的米袋子菜籃子嗎？」的文章，其中引述農村農業部有關負責人介紹，受地形、氣候等因素影響，洪澇災害呈條狀分布，易澇地帶多位於沿江沿湖低窪處。只要不是大江大河发生流域性洪水，不會對大範圍農業生產造成影響。

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負責人還說，中國防汛體系日益完善，農田基礎設施不斷升級，農業機械化水平提升，抵禦自然風險有了多重防護網，農業生產逐步告別「看天吃飯」。「中國夏糧生產已經實現十七連豐，目前離秋糧全面收割還有兩個多月時間，各地只要加強田間管護，繃緊防災減災這根弦，一定能奪取全年糧食豐收。」

對於如何減災，負責人表示，洪水一旦退去，農民可加快洗苗、扶苗、及時施肥；旱地作物要及時開溝排水；出現絕收的，要及時補種、改種。

責任編輯：尹航

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