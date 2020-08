【美國禁TikTok】特朗普可用尚方寶劍 緊急法權力極大

▲ 【美國禁TikTok】特朗普可用國際緊急經濟權力法(IEEPA)尚方寶劍權力極大

美國特朗普政府向TikTok磨刀霍霍。美國國務卿蓬佩奧表示,美國預料數日內向TikTok,以至其他中國手機程式出手。外界懷疑,假如特朗普決定封殺TikTok,特朗普或會動用美國《國際緊急經濟權力法》(IEEPA),宣佈TikTok為美國所面臨威脅,禁用TikTok。國際緊急經濟權力法授予美國總統巨大權力,美國多屆總統亦習慣引用這條法例,對海外實體出手。

國際緊急經濟權力法是甚麼?

美國《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act,IEEPA)是一部緊急法,授予美國總統頒佈緊急狀態權力,以處理:

「任何相當程度上或完全源自美國以外,針對美國國家安全、外交或經濟利益的非比尋常威脅」

(any unusual and extraordinary threat, which has its source in whole or substantial part outside the United States, to the national security, foreign policy, or economy of the United States)

美國總統只要宣佈某樣海外東西為威脅,即可引用IEEPA,採取一系列經濟手段,向威脅來源的海外個人或實體實施經濟制裁。

何謂威脅全由總統主觀判斷?

基本上是。

美國國際緊急經濟權力法為美國《國家緊急狀態法》(National Emergencies Act,NEA)旗下法律,而緊急狀態決定權力都在美國總統之手。

美國國會雖然可以通過議案,要求結束緊急狀態,但總統有權否決。因此除非國會掌握3分2以上超級多數票數,足以否決總統否決,緊急狀態會維持下去。

美國國際緊急經濟權力法1977年生效以來,美國歷屆總統至今動用過接近60次,其中約30項緊急狀態至今仍然有效。

IEEPA有何運用例子?

最著名的相信是1979年首次引用,伊朗伊斯蘭革命引發美國大使館人質事件後,時任美國總統卡特(Jimmy Carter)宣佈緊急狀態,凍結伊朗政府在美財產,禁止貨物、資金和信貸流入伊朗。美國對伊朗制裁至今還在生效。

IEEPA原先主要針對外國政府,但隨住時間轉移這慣例亦變得寬鬆。美國近年亦多次以IEEPA打擊國際販毒、犯罪集團,或針對美方指控違反人權、貪腐或干預美國選舉的外國組織或實體。

特朗普政府今年就因為不滿國際刊事法院(International Criminal Court)調查美國人員,以IEEPA制裁部分相關人士。

去年中美貿易戰正酣時,特朗普亦在社交媒體上宣稱動用IEEPA,「命令」美國企業撤出中國,一度引起市場恐慌。但特朗普該次並沒有實際行動。

IEEPA與TikTok微信何干?

特朗普政府視中國科企冒起為美國國安威脅,指控中國科企為中國政府收集情報,而TikTok近年在美國等海外市場相當流行,微信則廣受海外華人使用。

特朗普假如運用IEEPA,宣佈TikTok、微信等中國應用程式為非比尋常威脅,則可繼而採取非常措施,強制有關程式下架,甚至更激烈地禁止微信所屬企業騰訊、TikTok所屬字節跳動等企業與美國交易。

