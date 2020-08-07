美國總統禁微信「尚方寶劍」 何謂國際緊急經濟權力法

▲ 【美國禁騰訊WeChat】國際緊急經濟權力法是甚麼 特朗普禁微信TikTok交易

美國總統特朗普擴大中美科技戰。特朗普簽署行政命令，從9月20日起禁止TikTok母企字節跳動在美國交易，同時禁止騰訊在美國涉及微信交易。微信與TikTok用戶數以億計，但美國特朗普政府說禁就禁，皆因美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）授予美國總統巨大權力。美國多屆總統亦習慣引用國際緊急經濟權力法，對海外實體出手。但特朗普宣佈社交程式是「國安威脅」，卻屬史無前例，而且騰訊與不少美國企業都有生意。美國傳媒相信，特朗普以國際緊急經濟權力法下禁令，會受到法律挑戰。

國際緊急經濟權力法是甚麼？

美國《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）是一部緊急法，授予美國總統頒佈緊急狀態權力，以處理：

「任何相當程度上或完全源自美國以外，針對美國國家安全、外交或經濟利益的非比尋常威脅」

（any unusual and extraordinary threat, which has its source in whole or substantial part outside the United States, to the national security, foreign policy, or economy of the United States）

美國總統只要宣佈某樣海外東西為威脅，即可引用IEEPA，採取一系列經濟手段，向威脅來源的海外個人或實體實施經濟制裁。

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何謂威脅全由總統主觀判斷？

基本上是。

美國國際緊急經濟權力法為美國《國家緊急狀態法》（National Emergencies Act，NEA）旗下法律，而緊急狀態決定權力都在美國總統之手。

美國國會雖然可以通過議案，要求結束緊急狀態，但總統有權否決。因此除非國會掌握3分2以上超級多數票數，足以否決總統否決，緊急狀態會維持下去。

美國國際緊急經濟權力法1977年生效以來，美國歷屆總統至今動用過接近60次，其中約30項緊急狀態至今仍然有效。

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IEEPA有何運用例子？

最著名的相信是1979年首次引用，伊朗伊斯蘭革命引發美國大使館人質事件後，時任美國總統卡特（Jimmy Carter）宣佈緊急狀態，凍結伊朗政府在美財產，禁止貨物、資金和信貸流入伊朗。美國對伊朗制裁至今還在生效。

IEEPA原先主要針對外國政府，但隨住時間轉移這慣例亦變得寬鬆。美國近年亦多次以IEEPA打擊國際販毒、犯罪集團，或針對美方指控違反人權、貪腐或干預美國選舉的外國組織或實體。

特朗普政府今年就因為不滿國際刊事法院（International Criminal Court）調查美國人員，以IEEPA制裁部分相關人士。

去年中美貿易戰正酣時，特朗普亦在社交媒體上宣稱動用IEEPA，「命令」美國企業撤出中國，一度引起市場恐慌。但特朗普該次並沒有實際行動。

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IEEPA與微信TikTok何干？

特朗普政府視中國科企冒起為美國國安威脅，指控中國科企為中國政府收集情報，而TikTok近年在美國等海外市場相當流行，微信則廣受海外華人使用。

特朗普今次則運用IEEPA，宣佈TikTok、微信為美國國安威脅，繼而採取非常措施，以行政命令方式，在45天之內禁止有關企業在美國交易。特朗普早前向美國科企微軟開出9月15日期限，讓後者洽購TikTok美國業務，而禁止TikTok交易命令則會於9月20日生效。

然而，特朗普打擊TikTok和微信這兩款社交程式，對美國民眾生活以至企業都可能有顯著影響。因此美國傳媒普遍預期，特朗普今次動用IEEPA會遭遇法律挑戰。

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中方對美有何回應？

中國外交部發言人汪文斌強調，TikTok與微信母企都是按市場原則和國際規則，在美國開展商業活動，並一直遵守美國法律法規。汪文斌批評，美方以國家安全為藉口，頻繁濫用國家力量無理打壓非美國企業，是赤裸裸的霸權行徑，中方對此堅決反對。

汪文斌又稱，中方注意到近期美國許多民眾和國際社會很多人士，都對美方的有關做法提出批評和質疑；美方不惜損害美國廣大用戶和公司的權益，換來的只能是自身道德滑坡，國家形象受損和國際信任赤字，最終也將自食其果。

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責任編輯：連兆鋒