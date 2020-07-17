【中美角力】美國包圍圈已成  中國若能突圍一騎絕塵

這兩周中美對峙風高浪急，美國以新疆人權、港區國安法為由制裁中國，美國國務卿蓬佩聲明中國南海主權「非法」等等，美國在試圖建立一個沒有中國的世界體系，新冷戰已全面開打。

一個極具象徵意義事件是，英國全面排除華為，並派遣航母到亞太區，與美、日軍隊一同演習，全面呼應美國；五眼聯盟也就「港區國安法」行動一致，顯見美國對中國的包圍圈已基本完成，用內地專家的說法，美國要對中國進行「規鎖」（confinement）。

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內地專家指，未來10年是中美競賽最後一個彎道，如果中國順利過彎，中國將一騎絕塵。然而，反過來說，如果美國禁制中國成功，中國40年改革開放成果將一無所有。

值得注意的是，1989年中國也因天安門事件面對全球制裁，但當時美國總統老布殊並不想與中國斷絕關係，只是恪於輿情不能不作出反應。如今，美國對華政策已全面逆轉，美國就是要與中國脫鉤，並召喚盟友全面遏制中國，形勢比1989年險惡得多。

過去美國盟友對全面封鎖中國還有所保留，目前這個對中國的包圍圈已逐步形成，港區國安法成為最後的催化劑。分析指，雖然北京習慣了小規模外交衝突，但情況變了——一些國家過去只輕聲譴責中國，現在聲音變強，行動更大膽。他們很明顯正在協調一致回擊中國，同時等待同盟國家群體不斷壯大。

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強烈譴責、反對中國執行港區國安法，是美國盟友們行動一致性最明顯的一次。盡管美國和盟友們很可能多年來一直在共同研究對華策略，但如此高調、齊心行動非常罕見。

比如情報共享五眼聯盟（Five Eyes），其中四國美國、英國、澳洲和加拿大迅速發表聯合聲明，譴責中國通過港區國安法，共同捍衛香港這座「自由堡壘」，罕見以公開姿態聯合造勢。

此外，美國在南海問題上挑戰中國，明顯是拉攏相關的東南亞國家站隊，一同對付中國。日本與韓國雖然與美國有拗撬，但如果美國稍稍施壓，日韓必毫無異議加入美國陣營。加上印度也因邊界問題與中國衝突，國內反華情緒高漲，也會一定程度響應美國。至此，美國對中國的包圍圈基本上已成形。

內地著名經濟學家管清友指出，世界面臨百年未有之大變局，在這樣一個重要的歷史關口，中美關係變化是逃不掉的宿命，拉長周期來看，是必然的。主要原因是中國離美國越來越近，現在中國佔美國GDP的比重已經遠遠超過了現在的日本和當年的日本，中國對美國的地位威脅更大。

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管清友認為，未來十年是中美競賽的最後一個彎道。如果中國能順利過彎，十年之後中國將一騎絕塵，美國即便想遏制中國也無能為力。特朗普已經認準了這個時點，美國人一定不會放過這最後一個彎道。中美貿易戰只是開始，對手的牌比當年更多。除了貿易牌，還有科技牌、匯率牌、政治牌和軍事牌。總的來說，美國人的牌很多，現在才出了一個2，後面還有大小王，中美之間的大戲才剛剛開始。只要能夠遏制住中國，對美國來講就是最大的利益。

因此，從2020年開始接下來幾年，中美必然激烈對碰，世界進入大動盪時代，若美國封鎖中國成功，中國改革開放40年的成果將全部喪失；反之，若中國成功突圍，將有機會成為世界最強國。無論歷史如何選擇，香港難避在大浪中顛簸。

本報記者：高青

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