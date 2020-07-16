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【BNO】沒BNO也能移居？英國研給18至23歲香港人居留途徑

國情動向 16:39 2020/07/16

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英國研究向沒有BNO的香港年輕人，給予居英的途徑。英國內政大臣彭黛玲表示，正研究為香港18至23歲的年輕人，提供到英國居留的方法。根據原來規定，1997年後出生的香港人不能申領BNO，因此BNO就算落實擴權，6年入籍英國路綫圖並不適用於他們。

港區國安法6月30日在香港實施後，英國隨即公布英國國民海外護照（BNO）擬擴權，持BNO港人最快可居英6年（5+1）取得英國國籍。但英國工黨議員格文（Andrew Gwynne）7月15日向內政大臣彭黛玲（Priti Patel）提問稱，關注到很多香港年輕人不是BNO持有人，未受惠於計劃，尤其是1997年後出生的年輕人。

1997年後出生的香港人　無權申領BNO

彭黛玲回答時稱注意到有關年齡組群遇到的問題，正研究一些選項（a number of options），又稱「英國政府對此已作出明確承諾」。

【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑

【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開　英國可以做的不多

彭黛玲回應稱，在這問題上，她能夠給出比保證更多的東西，因她正積極研究有關年齡組群，她明白這些年輕人當時太年輕，難以申請BNO。

她表示，「我已經在研究一些選項（a number of options），我會很高興之後再回來向委員會分享及講解這些選項，我們正嘗試去完成這些工作，這是複雜的，但我們絕對是對那組群明確作出承諾。」

英國《衛報》報道指，彭黛玲此舉是研究向18歲至23歲的香港人提供到英國的新權利。根據現行制度，在1997年7月1日後出生者未能申請BNO。

英國內政大臣：已經在研究一些選項

事實上，上月曾有報道，彭黛玲6月12日致函首相約翰遜（Boris Johnson）建議，港區國安法落實後，應向BNO的港人，提供明確的入籍途徑；而BNO持有人、配偶及18歲以下子女皆可申請入籍，同時會確保申請過程簡單及透明，不會設申請人數上限。

【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元

【BNO】移民英國變低端人口？央視：BNO港人或要搬磚維生

據報，英國政府已有一個部長級小組（small ministerial group），在展開評估等工作。

BNO擴權引爆中國與英國激烈角力，中方多次抨擊干預中國內政與香港事務，但英方似乎暫未有煞停BNO擴權計劃的意圖。

【BNO】移民英國做低端人口？人民日報：為何不堂正做中國人

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