【中國經濟】6月城鎮失業率為5.7%反映實況？官方咁解話

▲ 6月城鎮失業率為5.7%反映實況？官方咁解話

國新辦16日舉行新聞發布會，城鎮上月失業率為5.7%，其中20至24歲擁有大專學歷人士失業率達19.3%，同期上升3.9個百分點，當中大部分為應屆畢業生。官方指出，數據比較準確的反映內地就業情況。

國家統計局發言人劉愛華指，在經濟逐漸復蘇下，近幾個月全國城鎮調查失業率逐月有所回落，勞動參與率基本接近去年同期水平，比去年同期略低0.5個百分點。

不過，受新冠肺炎疫情衝擊，今年上半年城鎮新增就業人員同比少增173萬人，第二季度末外出務工農村勞動力同比減少496萬人，下降2.7%。

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大學生失業率亦創同期新高，6月份失業率達19.3%，比5月份上升2.1個百分點，比上年同期上升3.9個百分點。而受疫情影響，今年畢業生招聘需求下降，求職面試也有一定限制。

劉愛華表示，下一步將全面強化就業優先政策，通過減稅降費，減免社保費用、房屋租金等政策，協助市場渡過難關；促進高校畢業生的市場化、社會化就業，通過增加研究生招生規模等措施，解決高校畢業生就業問題；加強就業幫扶，鼓勵新業態就業和靈活就業，帶動更多農村勞動力就地就近就業。

對於有聲音質疑城鎮失業率的數據不準確，她表示，內地就業情況一方面有一些積極變化，另一方面一些重點群體的壓力比較大，而城鎮調查失業率正比較準確的反映出這特點。

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責任編輯：游昊雲