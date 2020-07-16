【中美角力】美擬禁中共黨員赴美？ 華春瑩嘆美國可悲 胡錫進斥「破壞世界和平」

中美惡鬥升級，《紐約時報》報道，美國考慮全面禁止中共黨員及其家屬赴美，並撤銷在美中共黨員及其家屬的簽證。中國外交部發言人華春瑩今日（16日）回應稱，如報道屬實，只感到美國的「可悲」；官媒《環球時報》總編輯胡錫進則批評，美方的設想邪惡，形容其「犯下罪行」，破壞世界和平的基礎。

華春瑩今日在外交部例行記者會上表示，如果《紐約時報》報導屬實，只能讓人感到美國的「可悲」，又說「作為世界上最強大的國家，美國還剩下什麼？它會給世界留下什麼樣的印象？」

她說，美國此舉不僅違反國際基本準則，也無助於維護其大國形象。

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胡錫進則分別在Twitter及微博發文，批評美國有關全面禁止中共黨員及其家屬赴美的考慮。他在Twitter稱，美方考慮的計劃瘋狂和惡毒，反映特朗普政府已經失去理性，又稱美方執政團隊正「犯下罪行」，破壞世界和平的基礎，指美國民主制度無法制止破壞，是一種恥辱。

中國要與美戰略大周旋

他又在微博發文稱，為了大選，特朗普政府真的是很拼了，指華盛頓現在做事已沒有全球化時代的基本邏輯，故美國是否會把禁止中共黨員赴美旅行的瘋狂想法付諸實施，或部分政策化，還真不好說。

他形容，「華盛頓正在對中美關係進行針對世界和平犯罪級別的破壞，將人類的21世紀推向巨大不確定性中」，指中國需要接受美國對華態度已經根本性轉變的現實，不要再抱幻想，並需要制定堅定理性的計劃，穩住陣腳，恰當應對，與美國開展未來幾十年的戰略大周旋。

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最後，胡錫進表示，這種大周旋將給年輕人的人生環境打下烙印，但決不意味他們只能「洗洗睡了」，指他們更有力量，將承擔扛起中國崛起最關鍵一段的使命，要有能力實現在美國圍堵情況下的對外開放，將中國的對外學習與保持自信融為一體。還要解決如何團結絕大多數國家、讓中國體制被西方更多人理解、讓中國民間與其他國家的愛國主義彼此友好兼容等各種問題。

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