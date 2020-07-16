【中國經濟】中國6月FDI增長3.7% 商務部指外商投資信心穩定趨好

中國商務部公布，上半年全國實際使用外資（FDI）4,721.8億元（人民幣，下同），按年下降1.3%；折合679.3億美元，按年下降4%。 6月當月，FDI為1,170億元人民幣，按年增長7.1%；折合167.2億美元，按年增長3.7%。

商務部發言人高峰介紹，二季度FDI實現按年增長8.4%，較一季度的下降10.8%回升明顯，外商投資預期和信心穩定趨好。非金融類直接投資（ODI）方面，上半年ODI為3,621.4億元人民幣（折合515億美元），按年下降0.7%。

高峰稱，下半年，世界經濟形勢仍然複雜嚴峻，影響外商投資的不確定性因素仍然較多，實現全年穩外資目標任務仍然任重道遠。

外貿不確定不穩定因素增多

至於外貿，他指出，當前，國內復工復產正在穩步推進，但外貿發展面臨的外部環境依然複雜嚴峻，不確定不穩定因素增多。下一步，將在繼續推動已有政策落地見效的基礎上，抓緊研究出台新一批穩外貿政策，鼓勵地方因地制宜創新舉措，持續幫助外貿企業深入開拓市場、搶抓訂單。

特別是圍繞外貿企業面臨的外需不足、成本上升、人流物流受阻等突出困難，要從用足用好出口退稅、出口信用保險、擴大出口信貸投放、發揮線上作用、加快發展貿易新業態新模式等方面著手，持續為外貿企業減負助力，持續加大對中小微外貿企業的支持，千方百計穩住外貿外資基本盤。

責任編輯：蒯宇澄

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