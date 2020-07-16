  • 31°C
香港時間 : 2020716日 (四) 19:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】華春瑩：若蓬佩奧有誠意 可以不對他實施簽證制裁

國情動向 19:51 2020/07/16

分享：

中美關係惡化，美國國務卿蓬佩奧以人權為由，表示將對華為等中國科技公司的某些僱員實施簽證限制。在北京，外交部發言人華春瑩今日（16日）反指美國才是世界上最大的人權侵犯者，但稱如果蓬佩奧有誠意，可以不對他實施簽證制裁，歡迎他去新疆看一看。

華春瑩稱，美方雖然整天把人權掛在嘴邊，但美國才是世界上最大的人權侵犯者。她提到，美國關於中國在涉疆問題上的人權指控，是本世紀最大謊言，美方應為他們的高官撒了如此的彌天大謊，感到羞愧。

不過，她說：「如果蓬佩奧先生有誠意，我們可以不對他實施簽證制裁，歡迎他去新疆看一看，去跟我們新疆各族人民談一談，了解一下新疆各族人民對他怎麼看，我還可以給他介紹幾個維吾爾族的朋友。」

【華為5G】蓬佩奧：美國將限制部分華為員工簽證（有片）

【中美5G角力】首指華為「侵人權」 美國絞殺新招數

促美回歸理性 客觀看待中美關係

另外，她提到中美達成的協議對兩國都有利，希望能夠得到切實的履行，而中方從來是言必行，行必果，但同時也要看到，美國對中國進行無端的近似瘋狂的打壓，圍追堵截，對中國實施霸凌霸權。美國的所作所為不利於中美之間的互信與合作。

有分析認為，中美「新冷戰」正在成形，華春瑩表示，當前美國對華政策基於缺乏事實依據的戰略誤判，充滿情緒化的宣洩和麥卡錫似的偏執。

她稱，中國從來也沒有主動招惹美國，從來無意挑戰或者取代美國，無意與美國全面的對抗，希望美方的政策制定者們能夠回歸理性，客觀看待中美關係。

【中美角力】美擬禁中共黨員赴美？ 華春瑩嘆美國可悲 胡錫進斥「破壞世界和平」

【中美角力】美國包圍圈已成  中國若能突圍一騎絕塵（訂戶專享）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【華為5G】蓬佩奧：美國將限制部分華為員工簽證（有片）
今日
【華為5G】蓬佩奧：美國將限制部分華為員工簽證（有片）
【中美5G角力】首指華為「侵人權」 美國絞殺新招數
今日
【中美5G角力】首指華為「侵人權」 美國絞殺新招數
【中美角力】美國包圍圈已成 中國若能突圍一騎絕塵（訂戶專享）
今日
【中美角力】美國包圍圈已成 中國若能突圍一騎絕塵（訂戶專享）
【中美角力】美擬禁中共黨員赴美？ 華春瑩嘆美國可悲 胡錫進斥「破壞世界和平」
今日
【中美角力】美擬禁中共黨員赴美？ 華春瑩嘆美國可悲 胡錫進斥「破壞世界和平」
政治 人權 外交 簽證 華春瑩 蓬佩奧 中美關係 中國 美國 華為

上一篇文章

英國最先進航母遠征遏中國 英媒質疑草率隨時全軍覆沒

下一篇文章

【中美角力】美擬禁中共黨員赴美？ 華春瑩嘆美國可悲 胡錫進斥「破壞世界和平」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中國買的不是粟米　而是中美關係最後防綫
【中美角力】中國買的不是粟米　而是中美關係最後防綫
【香港自治法懶人包】銀行制裁有多強？瞄準中國資金鏈
【香港自治法懶人包】銀行制裁有多強？瞄準中國資金鏈
【港區國安法】美國撤香港特區護照待遇 辣招逐項睇
【港區國安法】美國撤香港特區護照待遇 辣招逐項睇
【香港自治法案】特朗普罕有3罵中國 連出2招有幾硬
【香港自治法案】特朗普罕有3罵中國 連出2招有幾硬
美國當特區護照中國護照 簽證有效期10年變1年？
美國當特區護照中國護照 簽證有效期10年變1年？
英國史上最大型航母擬部署亞太　制衡中國
英國史上最大型航母擬部署亞太　制衡中國