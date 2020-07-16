台灣漢光演習直升機墜落 機上二人殉職（多圖有片）

在台灣，今日是年度漢光演習的第4日，一架0H-58D戰搜直升機在執行戰備操演任務結束返場時，因不明原因於新竹空軍基地內重落地，機上二人不幸殉職。台灣的蔡英文總統在臉書發文表示悲痛，呼籲全體軍人打起精神，堅守崗位。

二人送院不治 事故肇因疑為引擎轉速過慢

據中央社報道，航空特戰指揮部今天表示，所屬航空601旅一架0H-58D戰搜直升機（機號：616），執行戰備操演任務結束返場時，因不明原因於新竹空軍基地內重落地，機上正駕駛簡任專少校及副駕駛高嘉隆上尉均不幸殉職。

蔡英文在臉書發文表示，兩位陸航弟兄不幸殉職，這不僅是台軍的損失，所有台灣人也同感哀傷；她已指示國防部，全力協助殉職弟兄的家屬。她還稱，在這個令人萬分悲痛的時刻，仍然希望全體台軍打起精神、堅守崗位，更期盼台灣人給台軍最大支持。

▲ 可見大量黑煙（環球時報圖片）

▲ 可見大量黑煙（環球時報圖片）

▲ 直升機墜於新竹空軍基地內（環球時報圖片）

▲ 0H-58D戰搜直升機（環球時報圖片）

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關於事故原因，軍方指出，初步了解，該架直升機在起飛後，疑似引擎轉速過慢，駕駛採取標準迫降程序，但仍墜落嚴重毀損，機上2人傷勢嚴重，送醫急救仍不治，將依標準進行後續撫卹作業。至於同型機種是否停飛，將依照飛安標準程序進行，後續演習也正常舉行。

同機型兩年內發生三次事故

OH-58D戰搜直升機已是2年內3度發生重落地意外，第一次是在2018年3月進行「緊急狀況處置」飛行訓練時。航特部當時指出，學員打算從800公尺下降到100公尺時，因學員在高度判斷上出現落差，教官發現後雖立即更正，但仍造成直升機滑橇前端撞擊地面、外翻受損，所幸沒有造成人員傷亡。

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第二次是今年5月10日，同樣是進行緊急狀況處置鑑測時不慎重摔，所幸沒有造成人員傷亡。

OH-58D戰搜直升機是由美國貝爾公司生產，台灣陸軍對美採購AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機的同時，也採購OH-58D戰搜直升機，前後共計採2批，合計39架。頂端有一個桅頂偵搜儀，能讓直升機躲在樹欉後方，透過桅頂偵搜儀掌握遠方的敵軍動態。

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