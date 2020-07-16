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英國最先進航母遠征遏中國 英媒質疑草率隨時全軍覆沒

國情動向 19:51 2020/07/16

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英國最先進航母遠征遏中國 英媒質疑草率隨時全軍覆沒

中美南海衝突機會升溫，美國否認中國南海主權之際，英國亦加入南海逐鹿。英國海軍計劃派出「伊利沙伯女王號」航空母艦前往東亞海域，與美國及日本舉行聯合軍演。伊利沙伯女王號航母此行，明顯帶有英國嘗試制衡中國意味，但英國傳媒卻質疑，英國在強大對手中國面前輕易暴露海軍首要艦艇，會否重蹈二戰馬來亞海戰英國艦隊對日本全軍盡墨覆轍。

英國資深傳媒人，時政網站TheArticle總編Daniel Johnson發表文章，把英國貿然調動伊利沙伯女王號（HMS Queen Elizabeth）航母前往東亞，與第二次世界大戰期間，英國海軍編隊「Force Z」在馬來亞海戰中，兩艘主力戰艦遭日本擊沉，損失慘重相提並論。

南海角力升溫，英國出動伊利沙伯女王號前往東亞海域，遏制中國

英國史上最大型航母擬部署亞太 制衡中國

1941年初，日本還未偷襲珍珠港與美國等西方國家交戰，但當時英國已預知日本有意威脅英國東亞殖民地，遂計劃以新加坡基地為核心，向當地派遣艦隊制衡日本。

時任英國首相邱吉爾決定，以英軍當年最先進英王喬治五世級戰列艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales），搭配戰列巡洋艦「反擊號」（HMS Repulse）為首組成海軍編隊Force Z。

不過，英軍卻未能安排航空母艦隨行提供空中力量支援，而當年戰爭形態已不同於二戰爆發前的年代，大艦巨炮主義正在窮途末路。結果到1941年12月，日本偷襲珍珠港並突襲東亞多地時，威爾斯親王號、反擊號雙雙在馬來亞半島以東的南海海域，遭日軍飛機以魚雷及炸彈擊沉。

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Daniel Johnson雖然不贊同中國南海主張，認為英國出手制衡是好事，但他質疑英國國力已遠不如從前下，如此輕易拿出自己最好的傢伙，暴露於中國這個強大對手之前是否合適。

文章指出，英國過去半個世紀以來，都沒有在埃及蘇伊士運河以東常駐兵力或部署艦隊，英國海軍戰略在冷戰時期在於在北大西洋對抗蘇聯，而印度洋與太平洋都由美國主持大局；英國如今已經失去了大英帝國年代的海外軍事基地網絡，英國海軍水面作戰艦艇沒法長期在遠離英國的水域行動，是「不喻自明的公理」。

Daniel Johnson提及，伊利沙伯女王號所屬級別航母的2號艦，正好也名為威爾斯親王號。他稱，假如這些航母要參與制衡中國行動，其所需的保護只有美國有能力提供；將英軍如今最好的艦艇暴露於重蹈Force Z覆轍風險之下，會是愚蠢的事情。

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記者：連兆鋒

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