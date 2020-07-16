▲ 【中美角力】特朗普政府想制裁誰？一文看清4大群組

中美角力白熱化，兩國圍繞港區國安法、新疆人權、華為5G、南海主權等題交火。美方罕有密集地威脅制裁中方人員，作為打擊中方的武器，有哪些人已被、或可能被納入美方制裁清單。整理美國官方通報、美媒報道，美方已擬定了至少4個制裁群組。

其一：港區國安法相關群組

特朗普簽署《香港自治法》後，外界關注美方會否落實制裁相關中港官員。

彭博社引述幾名消息人士說，美國行政部門本來已經制定了制裁名單，包括主管香港事務的副總理韓正、香港特首林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強等；但特朗普決定暫時不啟動制裁，以免進一步拉緊中美關係。報道沒有說制裁內容是否包括其交易銀行這關鍵。

但路透社隨後引述國家安全局發言人John Ullyot，指特朗普「並沒有排除」制裁上述人士，說任何匿名放風都不可信。

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其二：華為公司群組

美國國務卿蓬佩奧周三（15日）宣佈，美國會向華為等中國科企員工實施旅行禁令制裁，限制他們取得簽證入境美國。蓬佩奧首次指控，華為「侵犯人權」，是「中方監控國家一個分支」。

蓬佩奧還聲言向全世界電訊公司發出警告，暗示威脅制裁。「如果他們跟華為做生意，就是與侵犯人權者做生意（If they are doing business with Huawei, they are doing business with human rights abusers.）」。

其三：中國共產黨群組

《紐約時報》報道稱，白宮制定了最全面的限制入境計劃，可以適用於所有中國共產黨員及其家屬，已經在美國境內的也會受影響，估計涉及人數高達2億人。但至目前，尚未有官方人士證實這一說法。

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其四：新疆人權議題群組

這是美國近期已落實的制裁令，美國國務院與財政部外國資產管制辦公室根據「球馬格尼茨基人權問責法」，日前分別公布了針對中共新疆最高官員以及新疆公安廳的制裁措施，以回應美方指控他們的侵犯人權行為。

美國國務卿蓬佩奧表示，鑒於新疆當局對維吾爾人以及其他少數民族人權進行踐踏，美國將拒絕這幾名新疆負責人以及他們家人未來入境美國。

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美國制裁的4人中首要的是中共在新疆的第一把手、新疆自治區黨委書記陳全國，其次是曾任新疆自治區黨委副書記，政法委書記，現任新疆人大常委會副主任的朱海侖。

另一人是王明山，現任新疆維吾爾自治區政府副主席，自治區黨委政法委副書記，自治區公安廳黨委書記、廳長、督察長。

最後一人是現任新疆維吾爾自治區公安廳黨委書記霍留軍。

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責任編輯：鄧國強

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