▲ 【中美角力】特朗普政府想制裁誰?一文看清4大群組

中美角力白熱化,兩國圍繞港區國安法、新疆人權、華為5G、南海主權等題交火。美方罕有密集地威脅制裁中方人員,作為打擊中方的武器,有哪些人已被、或可能被納入美方制裁清單。整理美國官方通報、美媒報道,美方已擬定了至少4個制裁群組。

其一:港區國安法相關群組

特朗普簽署《香港自治法》後,外界關注美方會否落實制裁相關中港官員。

彭博社引述幾名消息人士說,美國行政部門本來已經制定了制裁名單,包括主管香港事務的副總理韓正、香港特首林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強等;但特朗普決定暫時不啟動制裁,以免進一步拉緊中美關係。報道沒有說制裁內容是否包括其交易銀行這關鍵。

但路透社隨後引述國家安全局發言人John Ullyot,指特朗普「並沒有排除」制裁上述人士,說任何匿名放風都不可信。

其二:華為公司群組

美國國務卿蓬佩奧周三(15日)宣佈,美國會向華為等中國科企員工實施旅行禁令制裁,限制他們取得簽證入境美國。蓬佩奧首次指控,華為「侵犯人權」,是「中方監控國家一個分支」。

蓬佩奧還聲言向全世界電訊公司發出警告,暗示威脅制裁。「如果他們跟華為做生意,就是與侵犯人權者做生意(If they are doing business with Huawei, they are doing business with human rights abusers.)」。

其三:中國共產黨群組

《紐約時報》報道稱,白宮制定了最全面的限制入境計劃,可以適用於所有中國共產黨員及其家屬,已經在美國境內的也會受影響,估計涉及人數高達2億人。但至目前,尚未有官方人士證實這一說法。

其四:新疆人權議題群組

這是美國近期已落實的制裁令,美國國務院與財政部外國資產管制辦公室根據「球馬格尼茨基人權問責法」,日前分別公布了針對中共新疆最高官員以及新疆公安廳的制裁措施,以回應美方指控他們的侵犯人權行為。

美國國務卿蓬佩奧表示,鑒於新疆當局對維吾爾人以及其他少數民族人權進行踐踏,美國將拒絕這幾名新疆負責人以及他們家人未來入境美國。

美國制裁的4人中首要的是中共在新疆的第一把手、新疆自治區黨委書記陳全國,其次是曾任新疆自治區黨委副書記,政法委書記,現任新疆人大常委會副主任的朱海侖。

另一人是王明山,現任新疆維吾爾自治區政府副主席,自治區黨委政法委副書記,自治區公安廳黨委書記、廳長、督察長。

最後一人是現任新疆維吾爾自治區公安廳黨委書記霍留軍。

