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【美國大選2020】拜登競選籌款引《毛語錄》　「震驚」美國網民

國情動向 19:51 2020/07/16

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民主黨美國總統參選人拜登（Joe Biden）引用《毛主席語錄》（簡稱《毛語錄》）《毛語錄》語句「婦女能頂半邊天」，令美國網民譁然。

《霍士新聞》引述《大西洋月刊》作家的多維爾（Edward-Isaac Dovere）報道，拜登在一場網上籌款活動的問答環節中，指「必須把真正的經濟援助送到女性手中」，接着說出 《毛語錄》語句「婦女能頂半邊天」（women hold up half the sky），因而遭美國網友在社交網站Twitter 嘲諷為「中國喬」（China Joe）和北京拜登（Beijing Biden），戲稱他 「根本是共產黨員」。

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在1955年，貴州民主婦女聯合會刊發了一篇叫做《在合作社內實行男女同酬》的文章，內容表揚首個實行男女同工同酬的村落，已故中共領袖毛澤東看到文章後批示各鄉社仿效，其後提出口號「婦女能頂半邊天」，並將其收錄到《毛語錄》。

據內地媒體報道，美國國會圖書館的官方網站曾以「婦女能頂半邊天」為標題，介紹中國女性地位變遷的書籍。

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責任編輯：黃兆康

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