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【中國經濟】內地7部門推「小店經濟」促就業 目標2025年達「百城千區億店」

經濟脈搏 22:14 2020/07/16

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盡管中國經濟正走出新冠肺炎疫情陰霾，惟失業率仍處於高位，就業壓力仍大。中國商務部今日表示，該部等7部門發布聯合印發《關於開展小店經濟推進行動的通知》，推動「小店經濟」，目標至2025年形成「煙火氣」濃的小店集聚區1000個，達到「百城千區億店」。

《通知》指出，以穩定就業、擴大內需、促進消費、提升經濟活力為目標，推動形成多層次、多類別的小店經濟發展體系，滿足人民日益增長的美好生活需要。同時，要政府引導、市場主導、消費者選擇，堅持因地制宜、因城施策。

推動批發市場、商圈、特色街轉型升級

《通知》明確，要培育一批試點城市，推動社區、批發市場、商圈、特色街等小店集聚區轉型升級，推進電商平台、物流企業、商貿企業、中央廚房等「以大帶小」、賦能小店，加快發展「產品優、服務好、環境美、營銷廣」為標準的特色小店，並要求地方加強聯動，全國一盤棋，至2025年形成人氣旺、「煙火氣」濃的小店集聚區1000個，達到「百城千區億店」目標。

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此外，《通知》要求，地方商務、財政、人力資源社會保障、住房城鄉建設、稅務、金融、市場監管和城市管理等相關部門各司其職，落實好現行扶持小微企業、減稅降費、金融支持、優化營商環境等政策。《通知》亦從放寬准入條件、降低經營成本、破解融資難融資貴和依法規範管理等方面，提出保障措施。

總理李克強上月初到山東煙台考察時，提到「地攤經濟」、「小店經濟」是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和「高大上」一樣，是中國的生機。他強調，市場、企業、個體工商戶活起來，生存下去，再發展起來，國家才能更好。隨後內地一度掀起「地攤經濟」熱潮，但後來官媒相繼發聲為此降溫，指地攤為城市管理、環境衛生、交通出行等帶來壓力。

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責任編輯：林佩怡

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