▲ 德情報機關首點名：用支付寶與微信支付有風險

德國內政部旗下的聯邦憲法保護局（BfV）在日前公布的2019年年度報告中，首度點名中國移動支付平台風險，指中國和德國公民在德國使用微信支付和支付寶等移動支付平台、中國的網路服務、又或自行車共享服務時，由於伺服器在中國，個人資訊可能會被中國官方利用，成為社會信用體系的數據來源。

外媒報道，中國社會信用體系收集大量數據，對個人或企業的行為進行評分，作為獎懲的標準，西方國家一般認為這是中國官方管控人民的工具。

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去年，聯邦憲法保護局曾建議去中國旅行的人，最好攜帶用一次即丟的手機和額外的筆記型電腦，返國後立即檢查是否被安裝間諜軟體，或乾脆丟掉不用。

為招攬中國遊客，德國愈來愈多店家引進微信支付或支付寶，今年聯邦憲法保護局第一次在年度報告中警告中國行動支付平台的風險。

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這個負責防範外國間諜活動的情報部門在報告還指出，自從2012年新屆領導層上台以來，為確保一黨專政和科技優勢，情報單位在中國的重要性與日俱增，在德國的中國特工主要對歐盟、國際會議以及5G網路、貿易戰等與中國利益直接相關的領域感興趣。

此外，為掌握先進技術，達成「中國製造2025」目標，中國併購德國尖端科技領域的中小企業，也可能造成敏感資訊外洩的風險。

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責任編輯：鄧國強