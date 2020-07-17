【中美角力】美司法部長批美企屈服於中國 點名Google、蘋果、迪士尼

中美關係緊張持續，再有美國高官發表針對中國的演說。美國司法部長巴爾（William Barr）周四（16日）批評，有美企為了短期利潤屈服於北京，並點名迪士尼等荷里活公司，以及Google、蘋果及微軟等大型科企，指摘他們過於積極與中共合作。

巴爾警告，美企領袖要警惕自己可能被利用，或觸及《外國代理人登記法》。

中美關係近期急凍，雙方因疫情、貿易、香港、新疆、南海及華為等問題而角力升級。巴爾這場演說，是繼白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）與聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）後，第三場美國政府高層針對中國所發表的強硬演說。

美高官連場演說針對中國

巴爾周四在密歇根州的福特總統博物館表示，抨擊美國企業為了短期利潤屈服於中國的要求，甚至以犧牲美國的自由與開放為代價，這樣的例子不勝枚舉。

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他提到，荷里活現在定期自我審查以討好中共，因中國已經成為全球最大票房市場，並對外國電影採取配額制，加上荷里活也越來越依靠來自中國的資金。

提荷里活自我審查 蘋果刪新聞、VPN相關App

巴爾表示，美國公司必須了解風險，指中國共產黨著眼的是未來幾十年和上百年，而「我們這些企業關心的卻只是下一季度的財報」。他指出，如果迪士尼和其他美國公司繼續向北京屈服，就可能會損害自己未來的競爭力。

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他又點名，多年來Google、微軟（Microsoft）、雅虎（Yahoo）及蘋果等公司，已經表現出過分強烈的與中共合作的意願。舉例蘋果最近從中國App store刪除新聞應用Quartz，因中國抱怨其報道香港抗議活動；蘋果還刪除虛擬專用網絡（VPN）的App，並從其中國音樂商店中刪除支持民主的歌曲。

警告美企領袖 或違反有關外國游說的法規

巴爾警告，高管們在應中國當局要求推動政策時需謹慎，他說這可能需要按美國游說法登記。他稱，美國的企業領袖可能不認為自己是說客，但應該警惕自己可能被利用，以及你們應外國公司或政府要求的作為，可能涉及《外國代理人登記法》。

巴爾指出，在中國對香港實施新的國家安全法後，Facebook、Google、推特（Twitter）和領英（LinkedIn）宣布，將暫停遵守政府要求提供用戶數據的要求。他認為，如果他們團結一致，將為其他美國公司在抵制中共方面，提供一個有價值的榜樣。

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