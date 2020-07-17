直播台灣立法院再大打出手　國民黨阻陳菊任監察院長（附直播連結）

在台灣，國民黨立委佔據立法院主席台3天，周四（16日）遭民進黨立委強力清場。立法院會今天（17日）將進行監察院人事同意權案投票，上午9時會議開始前，國民黨立委要求停止投票，會議開始後，則將議場中央的圈票處、票匭推倒移走，與民進黨立委爆發拉扯、大打出手。中央社直播現場狀況。

立法院臨時會本周處理監察院人事同意權案，原定14日審查「監察院長被提名人」、民進籍的陳菊，當日下午至16日進行監察委員被提名人審查會。但因國民黨立委14日杯葛癱瘓議程後，連續3天佔據議場主席台，導致審查程序無法進行。

昨天（16日）下午民進黨立委強力清場，藍綠雙方再度爆發肢體衝突；立法院長游錫堃則在混亂中，宣告經表決通過民進黨團提案，將監察院人事同意權案提報院會，以無記名投票表決。

為確保今天（17日）投票順利進行，全體民進黨立委昨晚夜宿議場，並要求黨團成員一致投票；國民黨立委則表示，將全力阻擋。

國民黨佔領立法院21小時後落幕 藍綠雙方曾發生激烈衝突

國民黨立委徹夜佔據台立法院抗議 反對陳菊出任監察院長

上午約8時53分，國民黨立委進到議場中央，舉著看板並高喊「違法作票、審查無效」、「查明真相、重行審查」等口號，國民黨團總召集人林為洲說，前3天審查會沒有完成法定程序，要求今天停止投票、重新開審查會。

會議在9時11分開始，游錫堃宣布，投票截止時間為中午12時，並請工作人員布置投票所，但國民黨立委推倒移走圈票處及票匭，阻止民進黨立委投票。

截至上午10時藍綠在立法院的對峙仍在繼續。

責任編輯：鄧國強