▲ 【中美角力】白宮顧問談TikTok 披露遏中企新「花式」

中美角力白熱化，TikTok被禁與否惹關注。白宮經濟顧問庫德洛香港時間今天（17日）表示，他預期短影音應用程式TikTok將和中國母公司分拆，以一家美國公司的形式獨立營運。這與早前傳出美國或禁TikTok的消息，迥然不同，外界關注美方是否醞釀遏制中國企業、特別是科企的新招。

庫德洛（Larry Kudlow）當天告訴記者，與禁止使用相較，TikTok脫離北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.）會是較佳的選項。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）本月稍早揚言將禁用TikTok。

庫德洛：TikTok將和中國母公司分拆

庫德洛說，「我們尚未拍板，但...我認為TikTok將退出在中國經營的控股公司，並以獨立的美國公司身分營運」。

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庫德洛沒有具體說明，根據提議的結構，TikTok的所有權是否會產生變化。當被問到美國公司是否可收購TikTok時，他拒絕發表意見。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）此前指出，政府正研究TikTok、微信（WeChat）等社群媒體應用程式造成的國家安全風險，預計數周內將採取行動。

暫未知美有何法律依據 要求改變公司結構

紐約時報昨天報道，美國政府正在根據國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act），斟酌針對像是TikTok這種中國社群媒體服務的行動。

報道援引知情人士的話指出，此法賦予總統廣泛的權力來懲罰企業，以應對異常的威脅。

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責任編輯：鄧國強

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