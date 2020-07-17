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【中美角力】對比二戰前 橋水達利奧警告中美經濟戰或變熱戰

國情動向 12:03 2020/07/17

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全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達利奧（Ray Dalio）警告，中美經濟戰可能會演變成熱戰，提到眼下與二戰開始前的歷史相似之處。

達利奧在領英（Linkedin）發表文章（全文連結），回顧1930年代與第二次世界大戰之間的動盪時期，尤其各國如何相互施加經濟制裁，有助思考未來。

達利奧

他寫到，美國和中國現在正處於經濟戰當中，可以想像會演變成一場熱戰。因他從未經歷過經濟戰，故研究了過去很多這樣的戰爭來了解狀況，因而比較今天與導致二戰的1930年代。

經濟戰約10年後引發熱戰

他發現，大蕭條給幾乎所有國家帶來經濟上的痛苦，導致國家內部和國家之間爭奪財富，進而在10年後引發熱戰。

【中美角力】美公開否定中國主權　南海「熱戰」風險驟升溫

【中美角力】灼熱7月中美火頭處處  熱戰風險正在升溫

達利奧稱，嚴重的經濟衰退、巨大的貧富差距、巨額債務和無效的貨幣政策，匯集成導火線，通常會導致國家內部發生重大衝突和革命性變化。在嚴重衝突時期，有很強轉向更專制領導的趨勢。此外，各國亦因爭奪經濟市場，而面臨越來越多的外部經濟衝突。

由於主宰國際關係的是力量而非法律，因此一系列力量測試不斷加劇，最終導致戰爭爆發，然後是和平，並在1945年創造了新的世界秩序。

戰前各國轉向保護主義 提高關稅

而在研究戰爭爆發前夕，他注意到，各國轉向保護主義，通過提高關稅來保護國內企業和就業，以應對經濟危機的時代。雖然關稅最終加劇全球經濟疲軟，但確實讓所保護的實體受益，並可以用來在政治上支持實施關稅政策的領導人。

【中美貿易協議】中國採購美國玉米創單日新高 關係緊張下仍努力兌現承諾

【中美角力】白宮經濟顧問：中美首階段貿易協議仍未中斷

他警告，戰爭一開始唯一已知的是，這將是極度痛苦甚至帶來毀滅。戰爭失敗通常會導致財富和權力的徹底消亡。

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