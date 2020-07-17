【A股脈搏】四大證券報齊撐市：新入市時機浮現 惟滬指半日倒跌0.5%

內地股市三連挫，滬指昨日暴跌4.5%後，四大證券報齊發聲撐市，稱近幾日急跌只是正常調整，而新入市時機浮現，基本面不支持A股持續大跌。

A股今日高開後衝高回落，滬指一度升1.3%，創業板指曾升3%，惟休盤前三大股指倒跌。截止中午收市，滬指跌0.51%，報3193.82，失守3200點；深成指報12963.66點，跌0.25%；創指報2635.42點，跌0.41%。

從盤面上看，旅遊、國防、環保工程板塊表現較強，保險、券商、白酒板塊領跌。

中證報：當下調整或是「黃金坑」

新華社旗下《中國證券報》發表頭版評論文章，指昨日A股三大指數集體回調，滬指創5個月來最大單日跌幅。但A股中長期向好趨勢明顯，市場預期當下調整或是「黃金坑」，近幾日急跌是前期急漲後的正常調整，不必過於悲觀，而調整正為投資者提供了中長期布局的機會。

評論引述安信證券首席經濟學家高善文指，中國經濟的結構性改革，在很多方面邁出了非常大的步伐，對資本市場長期和短期均形成重要支持，資本市場走向成熟的步伐會加快，有利於提升A股國際競爭力，另外，經濟復蘇態勢明確，增量資金將持續入市，市場向好基礎不變，貨幣環境也相對寬鬆，對流動性有保證，市場整體樂觀情緒有望延續。

《證券時報》亦評論指，基本面不支持A股持續大跌，評論引述機構分析師表示，經過調整後的指數將進入相對健康的狀態，市場風格也會更加均衡。《證券日報》引述業內人士認為，短期大跌並不會改變中長期的趨勢，調整或將成為新的入場時機。

至於《上海證券報》引述一些私募基金經理認為，此次下跌為新資金提供了入場良機。從中長期角度來看，權益市場依然非常有吸引力。

另外，股市大跌後人行即放水，今日進行2000億元人民幣7天期逆回購，今日淨投放2000億元人民幣。

責任編輯：蒯宇澄

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