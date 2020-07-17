【A股脈搏】四大證券報齊撐市：新入市時機浮現 滬指3400點失而復得

內地股市三連挫，滬指昨日暴跌4.5%後，四大證券報發聲撐市，稱近幾日急跌只是正常調整，而新入市時機浮現，基本面不支持A股持續大跌。三大股指今日齊齊收升。

A股今日高開後衝高回落，滬指一度升1.3%，創業板指曾升3%，中午休盤前三大股指倒跌，午後持續弱勢震盪，創業板指一度跌逾1%，臨近盤尾，指數再度走升。

截止收市，滬指升0.13%，報3214.13，3200點失而復得，滬指本周累計下跌4.99%；深成指收報13114.94點，升0.91%；創指報2662.4點，升0.61%。

兩市成交額顯著萎縮，合計11161億元（人民幣，下同），其中滬市成交4865億元。此前兩市連續9個交易日總成交超1.5萬億。北向資金今日淨流入10.43億元，本周累計淨流出191.17億元。

從盤面上看，旅遊、國防、環保工程板塊表現較強，保險、券商、白酒板塊領跌。

中證報：當下調整或是「黃金坑」

新華社旗下《中國證券報》發表頭版評論文章，指昨日A股三大指數集體回調，滬指創5個月來最大單日跌幅。但A股中長期向好趨勢明顯，市場預期當下調整或是「黃金坑」，近幾日急跌是前期急漲後的正常調整，不必過於悲觀，而調整正為投資者提供了中長期布局的機會。

評論引述安信證券首席經濟學家高善文指，中國經濟的結構性改革，在很多方面邁出了非常大的步伐，對資本市場長期和短期均形成重要支持，資本市場走向成熟的步伐會加快，有利於提升A股國際競爭力，另外，經濟復蘇態勢明確，增量資金將持續入市，市場向好基礎不變，貨幣環境也相對寬鬆，對流動性有保證，市場整體樂觀情緒有望延續。

《證券時報》亦評論指，基本面不支持A股持續大跌，評論引述機構分析師表示，經過調整後的指數將進入相對健康的狀態，市場風格也會更加均衡。《證券日報》引述業內人士認為，短期大跌並不會改變中長期的趨勢，調整或將成為新的入場時機。

至於《上海證券報》引述一些私募基金經理認為，此次下跌為新資金提供了入場良機。從中長期角度來看，權益市場依然非常有吸引力。

另外，股市大跌後人行即放水，今日進行2000億元人民幣7天期逆回購，今日淨投放2000億元人民幣。

責任編輯：蒯宇澄

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