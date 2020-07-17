【香港疫情】廣東防疫「加辣」 從香港入境須持3日內核酸檢測證明

新冠肺炎香港疫情大反彈，廣東省宣布，自今天（17日）上午10時起，除經批准人員外，自香港入境者須持72小時（3天）內、並有效的核酸檢測陰性證明，入境後仍然要接受14日強制檢疫。港府則表示理解。

廣東省政府昨晚宣布調整由香港入境廣東人士的防控措施，並從7月17日上午10時起生效。

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據公告，除經批准的公務商務豁免人員、跨境司機、跨境學生，以及符合粵港澳三地隔離互認政策的人員外，其他人經深圳灣口岸或港珠澳大橋入境廣東時，必須持有香港政府認可機構發出的72小時內，有效核酸檢測陰性證明，入境後仍然要接受14日強制檢疫。

港府：理解！並會作出相應配合

香港特區政府昨天深夜發布新聞公報表示理解，並稱會作出相應配合。

公報表示，暑假剛開始，加上香港疫情突轉嚴峻，部分市民可能北上，令中國大陸口岸及檢疫措施超出負荷，因此粵港兩地作出磋商，呼籲市民前往廣東時，必須確保持有有關證明，否則不能夠入境。

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香港的新冠疫情近期再度升溫，周四（16日）單日新增確診高達67人，其中63例為本土感染。本土確診病例中，28例與之前的感染群組或地方有關，其餘35例找不到源頭。

因應疫情再度爆發，港府15日起採取7天為限的多項防疫措施，包括規定餐館自晚間6時至翌日清晨5時不能提供內用，只能外賣，以及所有公共交通工具乘客必須配戴口罩等。

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責任編輯：鄧國強

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