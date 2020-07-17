【新冠疫情】量產前重要步驟 中國疫苗在阿聯酋開展第3期試驗

新冠肺炎疫情仍未止息，多國加緊研發疫苗。中國國營的國藥集團（Sinopharm）已開始在阿布扎比展開第3期臨床試驗，預計總共招募1.5萬名受試者。

將在3至6個月時間招募1.5萬名受試者

此項在阿聯酋首都阿布扎比進行的人體試驗，是由國藥集團旗下的中國生物技術股份有限公司（CNBG）以及阿聯酋科技巨頭G42集團和阿布扎比衛生部門共同合作。

研究已在周三（15日）展開，G42醫療事業執行長柯希（Ashish Koshy）表示，此次試驗選址在阿聯酋是因為當地約有來自200個不同國籍的人居住。柯希還稱，這是全球最早進入第3期臨床試驗的一支滅活疫苗（inactivated vaccine）。

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阿聯酋2019冠狀病毒疾病臨床管理委員會負責人阿爾卡比（Nawal Alkaabi）說，將在3至6個月時間招募1.5萬名受試者，年齡介於18至60歲。

據悉，第3期臨床試驗是量產之前必要的最後試驗階段。CNBG副總裁張雲濤早前接受中新社訪問時稱，疫苗3期臨床試驗需在疾病流行區域進行，以觀察疫苗是否能夠有效降低試驗地區的發病率。而中國現時發病人數降低，令在國內開展的三期臨床試驗難度愈來愈大。

另有英美德三款疫苗進度良好

除國藥集團外，全球另外還有其他3項疫苗研究計畫也不斷向前推進。

美國生物科技公司Moderna周二（14日）公布，將在本月27日啟動最後階段的候選疫苗人體試驗，約有3萬名美國受試者預料將參與。

德國生物技術公司BioNTech與美國藥廠輝瑞合作的疫苗，亦將在3萬人身上進行第3期臨床試驗；而英國牛津大學的疫苗在1000人身上測試後，成功產生抗體與殺手T細胞對抗病毒。

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責任編輯：尹航

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