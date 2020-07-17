  • 31°C
香港時間 : 2020717日 (五) 12:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠疫情】量產前重要步驟 中國疫苗在阿聯酋開展第3期試驗

社會熱點 12:03 2020/07/17

分享：

新冠肺炎疫情仍未止息，多國加緊研發疫苗。中國國營的國藥集團（Sinopharm）已開始在阿布扎比展開第3期臨床試驗，預計總共招募1.5萬名受試者。

將在3至6個月時間招募1.5萬名受試者

此項在阿聯酋首都阿布扎比進行的人體試驗，是由國藥集團旗下的中國生物技術股份有限公司（CNBG）以及阿聯酋科技巨頭G42集團和阿布扎比衛生部門共同合作。

研究已在周三（15日）展開，G42醫療事業執行長柯希（Ashish Koshy）表示，此次試驗選址在阿聯酋是因為當地約有來自200個不同國籍的人居住。柯希還稱，這是全球最早進入第3期臨床試驗的一支滅活疫苗（inactivated vaccine）。

【中美疫苗戰】美專家不怕中國疫苗先奪標 研發新冠疫苗企獲批上市滬科創板

【新冠疫情】疫苗競賽你追我趕 一文看懂中美研發誰更快

【新冠肺炎】滬專家：中國疫情已結束 藥物疫苗為未來而造

【新冠肺炎】康希諾生物新冠疫苗 獲批解放軍內部使用

阿聯酋2019冠狀病毒疾病臨床管理委員會負責人阿爾卡比（Nawal Alkaabi）說，將在3至6個月時間招募1.5萬名受試者，年齡介於18至60歲。

據悉，第3期臨床試驗是量產之前必要的最後試驗階段。CNBG副總裁張雲濤早前接受中新社訪問時稱，疫苗3期臨床試驗需在疾病流行區域進行，以觀察疫苗是否能夠有效降低試驗地區的發病率。而中國現時發病人數降低，令在國內開展的三期臨床試驗難度愈來愈大。

另有英美德三款疫苗進度良好

除國藥集團外，全球另外還有其他3項疫苗研究計畫也不斷向前推進。

美國生物科技公司Moderna周二（14日）公布，將在本月27日啟動最後階段的候選疫苗人體試驗，約有3萬名美國受試者預料將參與。

德國生物技術公司BioNTech與美國藥廠輝瑞合作的疫苗，亦將在3萬人身上進行第3期臨床試驗；而英國牛津大學的疫苗在1000人身上測試後，成功產生抗體與殺手T細胞對抗病毒。

【中美角力】得疫苗者得天下 中美疫苗競賽有三大原因

【肺炎疫情】中國建成全球最大新冠肺炎疫苗工廠 宣稱年產1億劑

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

hket網上書展 優惠總值超訂閱價：https://bit.ly/3iVdwTn

相關文章

【中美角力】白宮顧問談TikTok　披露遏中企新「花式」
今日
【中美角力】白宮顧問談TikTok　披露遏中企新「花式」
【中美角力】對比二戰前 橋水達利奧警告中美經濟戰或變熱戰
今日
【中美角力】對比二戰前 橋水達利奧警告中美經濟戰或變熱戰
【A股脈搏】四大證券報齊撐市：新入市時機浮現 惟滬指半日倒跌0.5%
今日
【A股脈搏】四大證券報齊撐市：新入市時機浮現 惟滬指半日倒跌0.5%
【香港疫情】廣東防疫「加辣」 從香港入境須持3日內核酸檢測證明
今日
【香港疫情】廣東防疫「加辣」 從香港入境須持3日內核酸檢測證明
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 美國 冠狀病毒 中國 英國 阿布扎比 阿聯酋 牛津

上一篇文章

【長江三峽大壩】長江今年第2號洪水形成 太湖達最高防洪水位

下一篇文章

【香港疫情】廣東防疫「加辣」 從香港入境須持3日內核酸檢測證明
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO懶人包】港人坐6年BNO「移民監」 在英國有和沒有什麼社會福利？
【BNO懶人包】港人坐6年BNO「移民監」 在英國有和沒有什麼社會福利？
【長江暴雨】水災重創主糧區 農民叫苦：早稻減產兼難收割
【長江暴雨】水災重創主糧區 農民叫苦：早稻減產兼難收割
【長江暴雨】南方災情與三峽洩洪有關？內媒稱三峽已盡力勿再指責
【長江暴雨】南方災情與三峽洩洪有關？內媒稱三峽已盡力勿再指責
【長江暴雨】安徽茶企3千噸茶葉一夜被淹 損失近億老闆痛哭（有片）
【長江暴雨】安徽茶企3千噸茶葉一夜被淹 損失近億老闆痛哭（有片）
「微信拍了拍」新功能上線　到底怎樣玩？
「微信拍了拍」新功能上線　到底怎樣玩？
【BNO】英想BNO港人移民遠離城市？環球時報稱「人離鄉賤」
【BNO】英想BNO港人移民遠離城市？環球時報稱「人離鄉賤」