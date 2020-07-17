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【長江三峽大壩】長江今年第2號洪水形成 太湖達最高防洪水位

社會熱點 12:03 2020/07/17

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內地水災未了之際，水利部長江水利委員會文水局今日 （17日）稱，受暴雨影響，「長江2020年第2號洪水」在長江上游形成，預計今晚三峽水庫最大入庫流量每秒約5.5萬立方米。

與此同時，長江中下游流域水位持續上漲，位於江蘇及浙江之間、中國第三大淡水湖的太湖，達到最高防洪水位。太湖流域已啟動防汛I級應急響應，江蘇並已發布太湖洪水紅色預警。

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【長江暴雨】南方災情與三峽洩洪有關？內媒稱三峽已盡力勿再指責

長江水利委員會文水局通報，受暴雨影響，長江上游幹流及三峽區間來水明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲，今早10時漲至每秒5萬立方米，達到洪水編號標準，預計今晚8時三峽水庫最大入庫流量，約每秒5.5萬立方米。

淮河防汛形勢比預計惡劣

至於太湖，今早水位漲至4.65米，達到保證水位，太湖流域發生超標洪水。根據預測，太湖水位將繼續上漲，流域防洪形勢十分嚴峻。

據江蘇省氣象台，今日13城市全部有雨，局部地區更有大暴雨，當地已發布暴雨黃色預警。

【長江暴雨】水災重創主糧區 農民叫苦：早稻減產兼難收割

【內地暴雨】南方汛情未完 水利部：北方後期或有區域性較大洪水

中央氣象台今日亦繼續發布暴雨黃色預警，其中預計今明兩日河南、安徽、江蘇、湖北、湖南等地部分地區有大暴雨。

水利部表示，長江中下游水位已超出警戒線12天，地跨河南、湖北、安徽、江蘇和山東的淮河，防汛形勢更比之前預計惡劣，要全力應對。

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