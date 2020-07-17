【中美角力】美擬禁中共黨員入境？蓬佩奧未證實 但稱研究反擊中共

中美關係惡化之際，外媒紛紛報道美國考慮全面禁止中共黨員及其親屬入境。美國國務卿蓬佩奧周四（16日）受訪時未有證實或否定相關傳聞，只稱在特朗普總統指導下，正研究如何反擊中共。

白宮新聞秘書Kayleigh McEnany則稱，對於中國保留了所有選項。

美媒：特朗普擬禁中共黨員及家屬入境美國 驅逐在美者

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中國外交部發言人華春瑩昨稱，如果報道屬實， 是非常令人可悲的， 希望美方不要再做違反國際關係基本準則、無助於維護自身大國形象、信譽和地位的事。

《紐約時報》早前率先引述知情人士報道，特朗普政府正考慮全面禁止中共黨員及其家人赴美旅行，還可能撤銷已在美國的中共黨員及其家屬的簽證，從而將他們驅逐出境。中共約有9200萬黨員，連同家屬或涉及2.7億人。

若禁令實施，將是美國對華最嚴厲行動，勢惹北京報復。

考慮禁中共黨員子女讀美高校

路透社最新引述消息人士說，參與討論此事的高級官員已經開始傳閱一份可能成為總統指令的草案，但審議還處於早期階段，草案仍未提交給特朗普。

消息人士稱，有關討論還包括考慮是否禁止中共黨員子女在美國高校就讀。至於選項之一是，根據移民法暫停發放簽證。

特朗普還可能有權對某些個人或群體作出例外安排，以緩和禁令。事實上，禁令執行困難在於是確定哪些中國公民是黨員，因為美國當局無法獲得全部名單。

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《華爾街日報》亦稱，可能禁令討論正處於初期階段，未有實施時間表。

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