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【華為5G】英國封殺華為後 美英外長同意推進「其他受信任的5G解決方案」

經濟脈搏 14:47 2020/07/17

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美國國務院周四發聲明表示，美國和英國外長通電話，討論英國排除使用不安全網絡技術的決定，同意推進「其他的受信任5G解決方案」，但未提供進一步細節。

美國國務院發言人Morgan Ortagus在一份聲明中指，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)與英國外交大臣拉布(Dominic Raab)談話，討論了英國禁止本國5G網絡使用不安全技術的決定，雙方同意推動值得信賴的5G技術的發展。

蓬佩奧下周將訪英 商中國問題

英國日前宣布，禁止中國電訊設備商華為參與當地5G網絡建設，並要求英國的電訊公司在2027年前拆除所有華為的電訊設備。

此外，值得注意，蓬佩奧下周一（20日）將啟程訪問英國和丹麥，他早先表示，「中國共產黨對全球自由人民的威脅」將是此行重要議題，並將繼續推動盟友和夥伴國禁用華為設備和技術。

中方批英國禁華為違反自由貿易規則

中國外交部發言人華春瑩昨日表示，英方在無任何確鑿證據下，以莫須有的風險為藉口，配合美國歧視、排除中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，違背英方的承諾，嚴重損害中企正當利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎，中方對此強烈反對。

她指出，這非一間企業、一個產業的問題，而是英方不計代價將商業和技術問題高度政治化、中國在英投資安全受到更明顯威脅的問題，是中國對英國市場能否保持開放、公平、非歧視的信心問題。中方對此嚴重關切，將全面嚴肅評估，並採取一切必要手段，維護中國企業正當合法權益。

中國商務部也批評英方做法具歧視性，背棄自由貿易政策，嚴重違反世貿組織規則，削弱中方在英國投資的信心，敦促英方從兩國合作大局出發，採取務實舉措，糾正錯誤決定。

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責任編輯：蒯宇澄

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