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【新冠疫情】新疆烏魯木齊現本土新冠個案 逾200架航班取消

社會熱點 13:19 2020/07/17

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內地疫情又見反彈跡象，連續149天無確診病例的新疆出現本土個案。據新疆烏魯木齊市衛生健康委員會微信公眾號「智慧健康烏魯木齊」通報，該市天山區15日發現1例確診病例，感染源仍待調查。目前烏魯木齊地鐵線路停運、昌吉巴士停運，機場航班大面積取消，多家航司发布往返烏魯木齊出行提示。

地鐵巴士停運 航班大面積取消

為防控疫情，烏魯木齊地鐵宣布，1號線自周四（16日）晚10時起停運，這也是該市唯一一條可通車的線路。昌吉公交集團今日（17日）通過微信公眾號公布，該集團所有運營車輛即日起停運，將安排員工接受核酸檢測，徹底消毒所有車輛。

截至上午11時20分，烏魯木齊機場進出港航班已取消227架次。吉祥航空及東海航空要求，所有搭乘其航班進出烏魯木齊的旅客，需攜帶出行前7日內的核酸檢測報告，證明沒有染疫。

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據東海航空官方微博表示，應烏魯木齊機場疫情防控指揮部要求，從17日起，烏魯木齊出港旅客必須持7日內核酸檢測陰性報告，才能正常辦理值機手續。值機櫃台、安檢通道會查驗核酸檢測陰性報告；來烏進港旅客要求從20號開始，要求持核酸檢測陰性報告，除此之外按照之前防控要求執行。

網傳新疆南部城市喀什已封城

雖然官方暫未宣布實施封閉式管理，但網傳烏魯木齊大部份屋苑自周四晚封閉，市民擔心疫情爆發，超市貨物被搶購一空。另外，新疆其他城市，包括距離烏魯木齊1,400多公里的南部城市喀什，網傳已封城。

值得注意是，新疆作為中國邊疆地區，與吉爾吉斯、哈薩克等國接壤，而前述兩國疫情較為嚴峻。稍早前，中國駐哈薩克大使館通報稱，哈薩克爆發與新冠肺炎不同且致死率更高的不明肺炎，惟哈薩克官方直指這是假消息。

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