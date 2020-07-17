【新疆疫情】烏魯木齊爆6宗本土確診 社區封閉管理 逾200架航班取消

內地疫情又見反復，連續149天無確診病例的新疆出現多宗本土個案。據官方最新通報，該市天山區15日發現1宗確診病例，感染源仍待調查。至今日（17日）中午，當地再新增確診5宗。

目前烏魯木齊地鐵線路停運、昌吉巴士停運，機場航班大面積取消，多家航司发布往返烏魯木齊出行提示。

據新疆維吾爾自治區衛健委官網通報，新增確診病例和無症狀感染者均為接受集中醫學觀察人員。截至今日中午，新疆（含兵團）現有確診病例6宗、無症狀感染者11宗，均在烏魯木齊市，現有135人接受醫學觀察。

據通報，最先確診的本土病例為24歲女性，是當地中泉廣場三樓營業廳工作人員。確診原因仍在調查中。

地鐵巴士停運 航班大面積取消

新疆自治區黨委書記陳全國昨天下午主持召開常委擴大會議，表示要採取最堅決、最果斷、最嚴格的措施，做到應查盡查、應檢盡檢，堅決遏制疫情擴散蔓延。會議要求，加強人員進出新疆管理和疆內流動人員疫情監測防控，全面加強人員密集場所管控，強化社區、農村網格化管理，紮實做好醫院發燒門診篩查，織密疫情防控網路等。

為防控疫情，古魯木齊市內居民社區已開始封閉管理，嚴控人員流動。據內媒財新報道，烏魯木齊市下達給各社區的相關通知顯示，全市範圍內各社區、園區實施全封閉，生病及其他特殊情況由社區負責協助辦理，生活配送；最大限度減少公共交通、減少發車量（公交、地鐵、出租）；生產經營單位人員就地吃住、減少流動；商場、酒店原則上關閉；外地來烏人員在定點賓館隔離7天，免費吃住。據報因通知下發突然，不少當局市民去各超市搶購物資。

烏魯木齊地鐵也宣布，1號線自昨晚10時起停運，這也是該市唯一一條可通車的線路。昌吉公交集團今日公布，該集團所有運營車輛即日起停運，將安排員工接受核酸檢測，徹底消毒所有車輛。

截至上午11時20分，烏魯木齊機場進出港航班已取消227架次。吉祥航空及東海航空要求，所有搭乘其航班進出烏魯木齊的旅客，需攜帶出行前7日內的核酸檢測報告，證明沒有染疫。

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據東海航空官方微博表示，應烏魯木齊機場疫情防控指揮部要求，從17日起，烏魯木齊出港旅客必須持7日內核酸檢測陰性報告，才能正常辦理值機手續。值機櫃台、安檢通道會查驗核酸檢測陰性報告；來烏進港旅客要求從20號開始，要求持核酸檢測陰性報告，除此之外按照之前防控要求執行。

網傳新疆南部城市喀什已封城

另外，新疆其他城市，包括距離烏魯木齊1,400多公里的南部城市喀什，網傳已封城，但沒有得到官方證實。

值得注意是，新疆作為中國邊疆地區，與吉爾吉斯、哈薩克等國接壤，而前述兩國疫情較為嚴峻。稍早前，中國駐哈薩克大使館通報稱，哈薩克爆發與新冠肺炎不同且致死率更高的不明肺炎，惟哈薩克官方直指這是假消息。

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