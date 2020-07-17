【中美角力】「中共黨員親屬關係聯繫半個中國」 胡錫進：精準打擊中共是幻想

中美關係持續惡化，有傳美國正考慮全面禁止中共黨員及其家屬入境，若屬實將是美國對華最嚴厲行動。內地《環球時報》總編輯胡錫進稱，中共黨員僅是親屬關係就聯繫了半個中國社會，主張把中共從中國和中國人民摘出來，再「精準打擊」，是美國少數執政精英的幻想和蠱惑。

他稱，美國本屆政府如今公開與中共為敵，又提到中美都是核大國，質疑美國製造緊張，是否要埋葬世界和平與安寧。

胡錫進在微博發文稱，傳出美方考慮禁止中共黨員及其家屬赴美旅行，荒唐到難以置信，「今天要給美國人上一課：中國共產黨是誰」。

中共既領導人民 也完全融入人民

▲ 胡錫進

他稱，中共有9300萬黨員（編按：據新華社，截至去年底中共黨員總數為9191.4萬名），比德國總人口多；若美國制裁目標包括中共黨員家屬，只算配偶、孩子和父母，加起來至少3億人，與美國總人口相當。

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如果加上岳父母、兄弟姐妹及其家人，大概有一半中國人都要包括進去。「中共黨員光是親屬關係就聯繫了半個中國社會，換個角度說，極少有中國人，他的親朋好友中沒有人是中共黨員。」胡寫道。

他稱，西方根本無法了解這個與中國人民一起把國家帶到世界第二大經濟體位置的政黨。誠然中共各級幹部出了少數腐敗分子，但正因中共十八大以來反腐敗、正風氣，中共更加贏得人民信任。中共既領導人民，也完全融入人民中間，這一根本性質從來不會變。

公開與中共為敵 質疑要埋葬世界和平

「主張把中共從中國和中國人民中間摘出來，並對之進行『精準打擊』，這是美國少數執政精英的幻想和蠱惑。」胡錫進稱，與所有中共黨員作對，就是與中國人民作對。美國本屆政府如今公開與中共為敵，是要在兩個國家和人民之間播種深仇大恨，讓雙方鬥爭不再是利益之爭，而變成根本的對抗。

請問，這樣的對抗對21世紀來說意味著什麼？對希望和平的人們又意味著什麼？中美是當今世界最大的兩支綜合力量，都是核大國，有著極強的戰略動員力。美國的這屆政府是要通過制造一輪又一輪緊張把這兩個國家朝著全面戰略對撞逼嗎？他們是要最終埋葬世界的和平與安寧嗎？

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最後，他說美國深陷新冠疫情，至少最近一兩年很少會有中國人願意去美國，報道醞釀中的對中共黨員制裁，在相當長一段時間裡將毫無意義。但美方破了大國外交的底線和21世紀國際關係的基本文明，「這樣公然把世界往冷戰推，是一種反人類的犯罪」，定遭報應。

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