【中美南海角力】美再派雙航母赴南海演練 強調高戰備狀態

中美南海角力，隨美國特朗普政府首次正式反對中國南海「九段線」主權主張而愈趨緊張，美國海軍消息，尼米茲號（USS Nimitz）及列根號（USS Ronald Reagan）航母戰鬥群，繼續在南海進行高戰備狀態雙艦航母演習（high-end dual-carrier exercises）。

中國外交部此前稱，中國在南海的領土主權和海洋權益有充分的歷史和法理依據，符合有關國際法和國際實踐，敦促美方停止在南海問題上製造事端，不要在錯誤道路上愈走愈遠。

美國太平洋艦隊周四（16日）表示，有逾1.2萬名水兵及海軍陸戰隊人員進行戰術防空演習，以保持戰鬥準備和熟練狀態；強調兩艦航母戰鬥群的攻擊力量已訓練到最高的戰備水平，確保能對任何意外事件做出反應；表現出對該地區盟友和合作夥伴的作戰承諾，如果需要，作戰指揮官可根據地區情況提供重要的作戰靈活性。

▲ 美再派雙航母赴南海演練，強調兩艦航母戰鬥群的攻擊力量已訓練到最高的戰備水平。（美國海軍網頁圖片）

但美國海軍稱，逾75年來，美國海軍一直在該地區開展多項航母攻擊部隊行動，同時部署兩艘航母南海並非回應任何特定政治或全球事件，而是定期進行演習，以行使和發展戰術相互操作的一部分。

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尼米茲號航母戰鬥群指揮官柯克（James Kirk）表示，尼米茲號及列根號戰鬥群是在國際法允許的範圍內，在南海開展活動，以加強美國對印太地區自由開放、及基於國際秩序對區內盟友與夥伴的承諾。他強調，安全及穩定是所有國家和平及繁榮的關鍵，為美國海軍逾75年來在太平洋部署的原因。

▲ 美國太平洋艦隊表示，有逾1.2萬名水兵及海軍陸戰隊人員進行戰術防空演習，以保持戰鬥準備和熟練狀態。（美國海軍網頁圖片）

日前，在南海仲裁4周年之際，美國針對南海主權出重拳，美國國務卿蓬佩奧發聲明，幾全面否定中國的「九段綫」主張，一改過去不持立場、自由航行主張。中國使館斥美挑撥華與周邊國家關係，稱堅決維護領土主權。

而綜合媒體報道，繼本月13日對廣東省進行抵近偵察後，美國空軍E-8C偵察機5天内次現身南海上空，朝廣東省方向飛行。

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