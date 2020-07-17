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【中美角力】美領館於廣州辦黑人命也是命講座 環時：更應在白宮辦

國情動向 16:04 2020/07/17

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美國黑人弗洛伊德被警察壓頸至死一事仍在發酵。美國明天（18日）將在中國非裔人口最多的廣州市舉辦「黑人命也是命」沙龍講座。官媒環球時報批評此舉為「輸出政治運動」，並指美方應該改在白宮橢圓形辦公室舉行。

駐廣總領館辦講座 討論運動深層意義

美國駐華大使館微信公眾號15日發文宣布，駐廣州總領事館將在18日下午2時30分舉辦「黑人命也是命，不僅是熱詞口號」沙龍講座。

文中提到，在過去一個月的新聞和社交網媒裡，一個熱詞幾乎無處不在，即是Black Lives Matter（黑人命也是命）。除口號外，Black Lives Matter運動有更深層的意義，領館邀請美國教育者、運動參與者Jason Boyd和Alexis Partee分享，深入了解和討論「黑人命也是命」的民權運動以及其組織。

【黑人形象】黑人牙膏恐要改名？因全球反歧視風暴蝴蝶效應

【美國示威】趙立堅：黑人的命也是命　京以美警暴案反擊特朗普

對此，環球時報16日發表題為「搞事情！美國領館跑到廣州輸出『政治運動』」的文章。文中提到，在全美反種族主義運動風波未靜之時，一群美國外交官卻想到來廣州搞活動。

環時：講座應在白宮舉辦

文章直指，面對「黑人命也是命」，特朗普政府在美國國內和中國明顯擺出了兩副面孔，美國駐華使館口中「幾乎無處不在的熱詞」，事實上遲遲未出現在受到特朗普政府正面認可詞匯的清單中。

文章還提到，在美國，湧上街頭抗議的非裔，同時也是新冠疫情中最脆弱的群體。「最適合舉行『黑人命也是命』沙龍講座的場所，應該是白宮橢圓形辦公室。」

【新冠肺炎】廣州：外國人若不配合隔離或將驅逐出境

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【肺炎疫情】歧視非洲人事件頻發 廣州麥當勞分店疑不讓black people進入

廣州是內地非洲裔人口最多的城市。今年4月，廣州境外移入疫情升高，頻傳非裔人士在當地遭到警察及民眾的歧視對待，一度引發尼日利亞等非洲國家抗議的外交風波。

環時文章也提到此事，並說，今年4月，美國國務院發言人「信口雌黃」稱，廣東等地在疫情防控過程中出現了針對非洲人的歧視性做法。對此，中國外交部發言人趙立堅曾批評美方妄言聳聽，挑撥是非，同時奉勸美方還是把精力放在本國疫情防控上，企圖藉機挑撥中非友好關係不可能得逞。

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