【中美角力】美70科學家叫特朗普收手：勿重啟核試應付中國

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【中美角力】美司法部長連批美企 為中美脫鉤發最後催促令
中美角力白熱化，外界更憂慮中美冷戰變熱戰。美國頂尖科學家今天呼籲總統特朗普不要重啟核武測試，作為應對中國與俄羅斯的手段，因為這類測試將讓核戰的風險提高。
美國1945年7月16日於新墨西哥州，作出世界上首次原子彈測試、也是世界首次核武測試，至今天屆滿75周年。在此歷史紀念日，包括約6名諾貝爾獎得主在內的近70名科學家發出公開信，質疑特朗普政府可能計劃讓凍結28年的核試爆重啟。
美一旦再核試 可能引爆另一波核武競賽
他們在發布於期刊《科學（Science）》的公開信中表示，此舉「可能增添另一波核武競賽，以及有意或無意形成的核戰風險」。
他們說，「由於核武對人類和地球的影響都是有害的，科學家一直以來都是反核武，因此我們遵循傳統，要求美國政府停止進行核試的計劃」。
《華盛頓郵報（The Washington Post）》5月底報道，特朗普政府曾討論進行核武試驗的可能性，以對核武強國中國與俄羅斯示警。
刊登在《科學》上的信中提到，在第二次世界大戰後與俄羅斯的冷戰期間，美國進行了1030次核彈試爆，比其他擁核大國的總和還多。
美國1992年起自行暫停核試驗，並在1996年簽署全面禁止核子試爆條約（CTBT）。
北韓、印度、巴基斯坦或會跟隨核試
科學家在公開信中寫道。，「美國重啟核武測試，不論任何規模、地下或地面上進行，都會讓北韓、印度、巴基斯坦等其他國家有理由恢復測試」。
他們警告，地下核試可能會讓危險的放射性物質散布到水源中，而1963年一項條約所禁止的大氣層核試，恐會讓輻射迅速廣泛散播。
責任編輯：鄧國強