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【中美角力】5天內3次 美軍機今再飛近廣東外海偵察

國情動向 16:02 2020/07/17

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中美緊張持續升級，內地環球網報道，美國空軍一架E-8CC指揮機，今日（17日）再度飛近廣東外海，是E-8C在5日內第三次在南海抵近中國外海進行偵察飛行活動。

環球網引用「南海戰略態勢感知計劃」平台消息，美軍E-8C今日飛經台灣南部海域進入南海，隨後繼續向西飛行，一度抵近至距離廣東省海岸約134.3公里的位置。

據統計，這是本周內美軍E-8C第三次對抵近中國外海偵察飛行。該型飛機本月13日、15日進入南海，朝著廣東省海岸飛行。

【中美角力】美軍E-8C偵察機今再巡南海 三日兩度迫近廣東沿海

【中美角力】美軍出動E-8C指揮機 一度飛近廣東

【中美南海角力】美再派雙航母赴南海演練 強調高戰備狀態

美軍近期頻頻在南海活動。在特朗普政府日前首次正式反對中國南海「九段線」主權主張後，據美國海軍消息，尼米茲號（USS Nimitz）及列根號（USS Ronald Reagan）航母戰鬥群，繼續在南海進行高戰備狀態雙艦航母演習（high-end dual-carrier exercises）。

中國外交部日前表示，中國在南海的領土主權和海洋權益有充分的歷史和法理依據，符合有關國際法和國際實踐，敦促美方停止在南海問題上製造事端，不要在錯誤道路上愈走愈遠。

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