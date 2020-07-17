【中美角力】美司法部長連批美企  為中美脫鉤發最後催促令

繼6月狂批美企後，美國司法部長巴爾（William Barr）周四（16日）批評，有美企為了短期利潤屈服於北京，並點名迪士尼等荷里活公司，以及Google、蘋果及微軟等大型科企，指摘他們過於積極與中共合作。

巴爾連續兩個月點名批多家大型美企，正正是要為中美脫鉤下最後通牒。白宮決意與中國脫鉤，在政府層面正逐步推行，唯不少美企面對中國龐大市場利益，很難一下子捨棄，部分企業更視退出中國為「不可能任務」，巴爾正為此向主要美企發出警告甚至恐嚇。

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巴爾上月底在霍士新聞台新聞節目Sunday Morning Future的專訪中指出，雖然美國總統特普力抗中國想在5G等領域超越西方的嘗試，但美國企業已經成為尾大不掉的問題，一些美國企業把一己之利置於國家利益之上，在中美經濟和技術主導權的競爭裡協助中國。

他說：「他們沒有長遠的眼光，沒有保持美國強盛的國家觀念。」巴爾甚至以二次世界大戰時美國團結對抗納粹德國的歷史作比喻，他說美國企業也許忘記應對美國效忠。雖然那次巴爾沒有點名任何企業，但幾乎直指部分美企是「賣國賊」。

白宮鷹派團隊正加速推行與中國全面脫鉤，這是美國封鎖中國的戰略部署，從美國以國家安全限制科技產品到中國，令鴻海等不能向中企供貨；拉攏盟友封殺華為、中興；到針對在美上市中概股改變審計規則等等，顯見美國與中國脫鉤正逐步推行。

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美國今次朝野共識針對中國，對華政策全面逆轉，令到美企游說力度大減。回顧過去，當年中國尚未進入世貿，美國每年批出最惠國待遇，每年游說美總統最出力的是各大美企，只因當年美企急欲打開中國市場。目前，由於全美反華氣氛濃烈，美企已少有出來游說，但要離開中國市場卻也不情願。

因此，巴爾上月已不點名施壓，但看來效果有限，畢竟對植根中國多年的公司即時「走路」，肯定是不現實；這次巴爾不但點名一些大企業，更聲言如果同中國合作，可能是違反美國法律，恐嚇意味甚濃。

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巴爾昨警告，高管們在應中國當局要求推動政策時需謹慎，他說這可能需要按美國游說法登記。他稱，美國的企業領袖可能不認為自己是說客，但應該警惕自己可能被利用，以及你們應外國公司或政府要求的作為，可能涉及《外國代理人登記法》。

對白宮來說，如果大部分帶華美國企業不考慮離開中國，對華封鎖必然效果大打折扣，也很難游說其他盟友跟隨。因此，巴爾今番講無疑是對美國大企業下最後通牒，表示如果還眷戀中國市場，可能受到美國法律制裁，目的就是要將脫鉤中國加速落實。

然而，巴爾點名的大公司均是上市公司，貿貿然的放棄中國市場，一旦收入大減，很難向股東交代；在中美激烈碰撞下，不少公司被迫站隊，可說是大時代的無奈。

本報記者：高青

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