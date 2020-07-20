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深圳樓市調控收緊　標誌危機政策退出

經濟脈搏 08:53 2020/07/20

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深圳樓市調控收緊　標誌危機政策退出

伴隨7月上半年經濟數據交出出色成績單，股市樓市兩大市場的牛市行情都戛然而止。7月15日，深圳出台史上最嚴的樓市調控措施，被視為是體現政策轉向的指標性動作，標誌危機政策正式退出。

7月初，杭州、東莞、寧波三個樓市較熱城市已相繼收緊樓市調控，有關深圳出台政策遏制炒風的傳聞也有了數日，直至前天8條重磅措施落地，從購房資格、首付比、稅收規定等全方面限制「炒房客」，為深圳樓市唸起緊箍咒。

杭州、東莞、寧波已陸續收緊樓控政策

經過連續多年的大漲，深圳已經成為一線城市樓市的指標地區，取代了北京和上海。近3年數據顯示，深圳房價上漲近3成，但北京及上海兩個傳統一線樓市，在更早的嚴格限購下，房價則已呈下跌趨勢。在北上廣深四城中，深圳樓價的風吹草動，已代表決策層的樓控意志。

【中國樓市】深圳樓控升級成風向標 料下半年更多城市收緊政策

【中國樓市】深圳樓市調控大幅加辣 落戶3年才能購房

去年底，深圳在樓市上漲趨勢下取消豪宅稅，被市場投資者視為是官方發出的鬆綁訊號，一定程度上為本輪房價火上澆油。彼時市場認為，當局意圖是為對沖中美貿易戰及香港修例風波對經濟的負面預期。隨著年初新冠肺炎疫情突如其來，再對經濟造成重創，貨幣放水及股樓兩大「牛市」更成為危機時刻的主動為之。

不過，隨著上半年數據出爐，顯示二季度大寬鬆環境下經濟增速被強力拉回3.2%水平，危機政策的伴生問題亦陸續浮出水面，資產泡沫首當其衝。

根據國家統計局發佈數據，4個一線城市新房價格環比上漲0.6%，二手住宅價格環比上漲1.0%，雖然較5月有所回落，但也是三年來僅有超過1%的兩個月。二三線城市的漲幅僅0.5%。

京不欲看到　寬鬆政策引致資產泡沫

對於經濟危機時期股市樓市大漲的反差，內地有網絡段子比喻「經濟好的時候大家都出去打工，只有經濟不好時才會賭博。」

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雖是玩笑話，但也說明，無論是政策制定者，還是市場參與者，都明白牛市只是作為經濟衰退的對沖工具，並不具備長期維持的基礎。當經濟回到正常軌道，維持房地產市場平穩，將成為政策的唯一選項。

不過，房地產的工具屬性，在轉換時則面臨會否從大漲變為大跌的問題。畢竟市場在缺乏自我調節的機制下，以急凍政策治療已經高熱的市場，極容易令市場失調，從一個極端走向另一個極端。而下半年在疫情及內外經濟環境均存在高度不確定的情況下，這種政策快速變化帶來的風險，亦不可不防。

【內地樓市】避免鼓勵資金炒樓 7城撤回樓市鬆綁政策

【中國樓市】人行：二季度末房地產貸款按年增17.1% 增速繼續回落

本報駐北京記者：潘攀

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