深圳樓市調控收緊 標誌危機政策退出（訂戶專享） 經濟脈搏 16:31 2020/07/17 分享： 伴隨7月上半年經濟數據交出出色成績單，股市樓市兩大市場的牛市行情都戛然而止。7月15日，深圳出台史上最嚴的樓市調控措施，被視為是體現政策轉向的指標性動作，標誌危機政策正式退出。 ... 相關文章 【內地樓市】避免鼓勵資金炒樓 7城撤回樓市鬆綁政策 2020/04/23 【內地樓市】避免鼓勵資金炒樓 7城撤回樓市鬆綁政策 【中國樓市】4月70城樓價按年升幅收窄 按月升幅則創半年高 2020/05/18 【中國樓市】4月70城樓價按年升幅收窄 按月升幅則創半年高 【中國樓市】5月樓市復甦 百強房企銷售額逾萬億按月增21% 2020/06/01 【中國樓市】5月樓市復甦 百強房企銷售額逾萬億按月增21% 【中國樓市】深圳搶房大戰又上演 千人通宵排隊 開發商急停認籌 2020/06/11 【中國樓市】深圳搶房大戰又上演 千人通宵排隊 開發商急停認籌 【中國樓市】5月70城房價按年升幅收窄至4.9% 按月升0.5% 2020/06/15 【中國樓市】5月70城房價按年升幅收窄至4.9% 按月升0.5% 貨幣政策 經濟衰退 疫情 經濟 國家統計局 樓價 地產 杭州 東莞 深圳 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入