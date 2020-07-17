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深圳樓市調控收緊　標誌危機政策退出（訂戶專享）

經濟脈搏 16:31 2020/07/17

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伴隨7月上半年經濟數據交出出色成績單，股市樓市兩大市場的牛市行情都戛然而止。7月15日，深圳出台史上最嚴的樓市調控措施，被視為是體現政策轉向的指標性動作，標誌危機政策正式退出。

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