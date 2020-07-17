又來限韓令？多位韓星抖音帳號遭封　包括TWICE與泫雅

內地短視頻平台抖音以及抖音海外版TikTok近日持續因用戶數據安全問題成為外界關注焦點。據路透社報道，多位南韓明星及團體包括泫雅、TWICE的抖音帳號被封鎖。至於在TikTok，他們的帳號仍然正常顯示，未受影響。

據路透社17日報道，多位南韓K-Pop明星或團體，如TWICE、Rain（鄭智薰）、Mamamoo、HyunA（金泫雅）等在中國的抖音社交帳號遭到封鎖，用戶未能觀看他們的帖文內容。

報道稱目前造成封鎖的原因還未知，但同時提到，南韓周三（15日）宣布對TikTok罰款近120萬港元，原因是TikTok未經監護人同意，就收集了14歲以下兒童的個人信息，並且在向海外发送個人信息時未透露或通知。目前未知兩事是否有關聯。

▲ 南韓藝人泫雅在內地有超高人氣

▲ 南韓女團TWICE在內地有超高人氣

南韓傳媒《亞洲經濟》官方微博表示，一些韓流粉絲14日就發現無法在中國境內觀看明星在抖音上发布的動態。

《亞洲經濟》還稱，據中國當地人士分析，這可能與國內網絡控制等技術原因有關。新冠疫情之下，抖音等互聯網平台使用量大增，中國政府因此加強了對互聯網平台的信息安全管制。

對此，不少網民表示傷心，也有人質疑「是南韓跟隨美國而抵制抖音，還是要繼續限韓？」

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