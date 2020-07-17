【中美角力】美要禁中共黨員入境？華春瑩：和十四億中國人作對

中美關係持續惡化，有報道指美國正考慮全面禁止中共黨員及其家屬入境，在北京，外交部發言人華春瑩回應表示，如消息屬實，美方無疑是公然地選擇與十四億中國人民作對。

稱任何人都沒資格否定中國人民選擇的道路

華春瑩表示，現在美國官方還沒有人出來澄清這是不是fake news（假新聞），但是如果這個報導屬實，那麼美方無疑是公然地選擇與十四億中國人民作對，公然站到佔世界五分之一人口的中國人民的對立面。這是完全違背中美兩國人民的意願和二十一世紀的潮流的。

華春瑩指出，他們口口聲聲說「中國共產黨......」，他們應該知道中國共產黨的領導是中國特色社會主義最本質的特徵。正是在中國共產黨的領導下，中國人民贏得了獨立、自由和解放，而且在國家建設和發展進程中不斷取得偉大成就。

華春瑩稱，實踐已經證明，中國特色社會主義道路不僅讓中國十四億人民擺脫了貧困、落後，也再次讓中華民族為人類進步事業作出了重大貢獻。任何國家、任何人、任何勢力都沒有任何資格否定中國人民選擇的、已經被實踐證明是正確的道路，也沒有任何能力阻擋中國繼續堅定不移地沿著中國特色社會主義道路前進。

她最後又稱，至於美國是選擇開放包容，還是選擇關閉大門、自我孤立，這是應該由美國人民和美國政府做出的選擇。「我想世界都在拭目以待。」

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《紐約時報》早前率先引述知情人士報道，特朗普政府正考慮全面禁止中共黨員及其家人赴美旅行，還可能撤銷已在美國的中共黨員及其家屬的簽證，從而將他們驅逐出境。中共約有9200萬黨員，連同家屬或涉及2.7億人。

美國國務卿蓬佩奧周四（16日）受訪時未有證實或否定相關傳聞，只稱在特朗普總統指導下，正研究如何反擊中共。白宮發言人則稱，對於中國保留了所有選項。

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