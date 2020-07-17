▲ 【中美角力】美倘發中共黨員制裁令 環球網：比中美斷交更嚴重

《紐約時報》引述消息報道，美國政府考慮全面禁止中共黨員及其家屬赴美旅行。人民日報社旗下環球網轉載文章稱，這道禁令涉及2.7億人，現實上很難執行；但美方若真的如此做，等於選擇斷交，甚至更惡劣。

環球網官方微信轉發自媒體「補壹刀」、署名「胡一刀&斬魄刀」執筆的文章，題為「美國想對2.7億中國人下禁令？這比中美斷交還嚴重」。

如禁中共黨員及家人旅美 渉2.7億人

文章指出，美方計劃禁止中共黨員及家人旅美的消息，放出時間十分微妙，就在同一天，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在國務院記者會表示，美國總統特朗普第二屆任期的最大挑戰是中國共產黨。

美媒：特朗普擬禁中共黨員及家屬入境美國 驅逐在美者

【中美角力】美擬禁中共黨員赴美？ 華春瑩嘆美國可悲 胡錫進斥「破壞世界和平」

文章說，事實上，這種政策很可能是美方釋放的「探空氣球」，用來測試中方的反應和美國國內各派政治力量的反應；一些美國分析人士則認為，這個探空氣球的真實目的，可能是特朗普競選團隊希望將他塑造成一個「敢對中國更強硬表態的領導人」。

《紐約時報》15日引述消息人士報道，特朗普政府正考慮發布一份總統公告，宣布全面禁止中共黨員及其家屬赴美旅行。不僅如此，人在美國的中共黨員和家屬也可能遭驅逐出境。

據《紐時》的報道，這份公告目前還在草擬階段；其中部分條文特別提到，中國人民解放軍成員和國企高管的赴美簽證也會受到限制。

【中美角力】美擬禁中共黨員入境？蓬佩奧未證實 但稱研究反擊中共

【中美角力】「中共黨員親屬關係聯繫半個中國」 胡錫進：精準打擊中共是幻想

環球網的刊文表示，有分析指這項禁令一旦成真，意味著至少2.7億中國人將無法前往美國，「毫無疑問，這是迄今為止華盛頓最為瘋狂的對華政策設想」。

文章說，就連《紐時》都承認，這項禁令若真的付諸實行，將是自2018年貿易戰以來，美國對中國採取的最具挑釁性行動，「幾乎肯定會引起中國的對等反制，並加劇兩國之間的緊張關係」。

紐時都承認 禁令是最具挑釁性行動

但據《紐時》引述知情人士透露，這項計劃的很多細節尚未敲定，不排除特朗普最終予以否決的可能性。

文章說，目前看來，這項禁令牽涉非常龐大的人口，很難在現實中實施；但是「萬一失去理性的美國政府真的出台了這項計劃，那將對中美關係產生什麼樣的影響？」

【中美角力】美要禁中共黨員入境？華春瑩：和十四億中國人作對

【港區國安法】蓬佩奧稱將限制損港自治中共官員簽證 中方：美無資格說三道四（更新版）

這篇文章引述多名研究中美問題的中國專家觀點說，「如果美方真的這麼幹，那就相當於選擇中美斷交了，甚至比這個更惡劣」。

文章還表示，美方能放出這樣的消息足以證明，對於特朗普政府的對華態度，「我們確實需要放棄幻想」，因為此事傳遞的訊號很清楚，除了新疆、南海、香港和科技產業，美國還有更狠的手段。中國需對更糟的局面，做好後續的儲備政策。

中國外交部發言人華春瑩昨天在例行記者會回應說，紐時上述報導若屬實，只能讓人感到美國的「可悲」，「作為世界上最強大的國家，美國還剩下什麼？會給世界留下什麼樣的印象？」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

跟進【中美角力】新形勢，立即了解