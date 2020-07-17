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澳洲也對Tiktok下手？ 京專家：跟風美國刷存在感

國情動向 22:00 2020/07/17

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美國威脅禁用中國短片社交平台抖音海外版TikTok、即時通訊軟件微信（WeChat）後，澳洲媒體報道，總理莫里森表示，可能對包括TikTok和微信在內的中國社交軟件進行安全調查。內地官媒引述專家分析稱，澳洲此舉純粹是跟風美國，試圖在中澳關係上刷存在感。

《人民日報》海外網引述《悉尼先驅晨報》17日報道，澳洲政府正密切關注抖音海外版TikTok的安全問題，一旦發現問題，會立即採取行動。此前，美國總統特朗普表示，為回應中國處理新冠疫情不力，考慮禁用TikTok；美國政府多名官員表示，正考慮禁止TikTok和微信，指這些應用程式可用以竊取知識產權。

報道指，TikTok澳洲公司總經理本周致信澳洲聯邦議員，尋求糾正最近幾周有關抖音海外版的一系列虛假指控。

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中國國際問題研究院亞太所所長劉卿向海外網表示，由於TikTok在國外發展很快，是深受澳洲民眾喜愛的軟件，所謂樹大招風，企業做得優秀就有人眼紅。「中國互聯網企業，特別是軟件應用方面走在了世界前列，澳洲就受不了了，骨子裡有一種偏見，要遏制中國的影響力。」

劉卿表示，美國近來也表示要禁用TikTok，澳洲這麼做純粹就是跟風美國。「只要哪個地方能打壓中國，哪個地方有縫，澳洲就要往那裡鑽。以威脅安全為由，實則藉機打壓中國一把。」劉卿認為，目前，中澳關係趨冷，澳洲就想搞點事情，引起中國的重視。

中國外交部發言人華春瑩此前就美國考慮禁用TikTok和微信回應，反問美國自詡擁有強大的價值觀，為何現在卻對一個年輕人喜歡的、輕鬆分享娛樂視頻的社交媒體如此害怕？她批評美國才是這個世界上名副其實的黑客帝國，長期以來都在世界範圍內進行無差別的非法網絡攻擊、監聽和竊密。

中澳關係近期因疫情調查、港區國安法等，急速轉冷。澳洲計劃放寬學生等港人簽證居留期至5年，並提供移民途徑，令中國與澳洲關係火上澆油。中方警告澳洲恐會搬石頭砸自己腳，暗示有可能反制及報復。

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