【新疆疫情】新疆增16例本土確診 尚未追溯到源頭

内地疫情再現反彈，新疆昨（17日）新增16例本土確診個案，截至目前，烏魯木齊當局尚未追溯到傳染源頭，昨日已下令實施高度封閉管理，地鐵巴士停運、航班大減，商場和飯店關閉，所有社區採封閉管理，嚴控人員流動。

據國家衛生健康委員會通報，7月17日，內地新增確診病例22例，其中境外移入6例（廣東3例，山東2例，福建1例），本土16例（均在新疆）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為本土病例（在新疆）。

相隔149天，新疆首府烏魯木齊15日出現一例本土確診病例，疫情持續上升，當地昨天通報再添確診5例；國家衛健委今天通報新疆17日新增確診16例，均在烏魯木齊。

【新疆疫情】烏魯木齊爆6宗本土確診 社區封閉管理 逾200架航班取消

【新冠疫情】北京6月累計328宗本地確診 政府核酸檢測收費減至120人幣

【北京疫情】京現「三手傳染」？確診夫婦未到過新發地 疑在公廁染疫

另外，北京新發地市場疫情逐漸趨穩，北京已連續十多日無新增病例。途經新发地周邊的4條巴士線路，昨日起陸續恢復正常運營。不過，中國疾控中心副研究員張宇指出，目前新發地還不滿足重新開業的條件，如果要恢復開放最少要滿足三大條件：

其一，要等當局完成溯源工作 其二，要等當局在政策制度上，如布局環境衞生、消毒措施、通風條件等問題，作出全面的調整 其三，該次疫情重燃，其實暴露出市場管理問題還有待改善

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響