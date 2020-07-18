【新疆疫情】新疆增16例本土確診 烏魯木齊進入「戰時狀態」

内地疫情再現反彈，新疆昨（17日）新增16例本土確診個案，尚未追溯到傳染源頭。新疆當局通報，烏魯木齊全市進入疫情防控「戰時狀態」，停辦各類聚集性活動，對社區實行封閉式管理，同時全市展開核酸檢測。

新疆維吾爾自治區人民政府新聞辦公室周六下午召開新聞發布會，會上通報指，烏魯木齊在疫情發生後立即啟動應急響應預案，成立了15個專項工作組，嚴格落實各項防控措施，包括全面開展流行病學調查，對重點區域進行全面消毒消殺、消除病毒傳染源；全力救治患者；堅定不移內防擴散，全市進入疫情防控「戰時狀態」；外防輸入，動員烏魯木齊居民非必要不離境，對確需離境人員進行核酸檢測；全面開展核酸檢測。

烏魯木齊市衞健委主任張衞表示，全市範圍的核酸檢測工作會分兩個階段完成，第一階段是周五起針對有確診病例、疑似病例、無症狀感染者、密切接觸者、發熱病人等重點人群的社區進行核酸檢測；第二階段則安排其他社區和自治區、市兩級機關企事業單位人員進行核酸檢測。

【新疆疫情】烏魯木齊爆6宗本土確診 社區封閉管理 逾200架航班取消

【新冠疫情】北京6月累計328宗本地確診 政府核酸檢測收費減至120人幣

【北京疫情】京現「三手傳染」？確診夫婦未到過新發地 疑在公廁染疫

另外，北京新發地市場疫情逐漸趨穩，北京已連續十多日無新增病例。途經新发地周邊的4條巴士線路，昨日起陸續恢復正常運營。不過，中國疾控中心副研究員張宇指出，目前新發地還不滿足重新開業的條件，如果要恢復開放最少要滿足三大條件：

其一，要等當局完成溯源工作 其二，要等當局在政策制度上，如布局環境衞生、消毒措施、通風條件等問題，作出全面的調整 其三，該次疫情重燃，其實暴露出市場管理問題還有待改善

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響