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【長江暴雨】南方暴雨進入最強時段 「一江三湖」防汛形勢嚴峻

社會熱點 12:22 2020/07/18

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南方汛情未停，氣象預測顯示，本輪南方強降雨過程已進入最強時段，今明兩天貴州、湖南、湖北及淮河沿線等地預計將有大到暴雨，部分地區大暴雨；受持續暴雨影響，「一江三湖」防汛形勢嚴峻。

三峽水位達160米 超汛限水位

中央氣象台繼續发布暴雨黃色預警：預計今天白天到夜間，安徽中北部、河南東南部、湖北東部和西南部、湖南西北部以及貴州中北部和雲南東北部等地的部分地區有大暴雨（100～180毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30～50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

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水文監測數據顯示，受持續強降雨影響，「一江三湖」（長江、洞庭湖、鄱陽湖、太湖）防汛形勢依然嚴峻，截至今日早晨，四川、重慶、湖北、安徽、浙江等省（市）有多條河湖超保證水位，其中王家壩水文站昨晚達警戒水位，淮河发生今年第1號洪水。三峽水庫水位上午7時達160.02米，超過汛限水位145米，出庫流量每秒33,000立方米。

另外，在災情損失方面，湖北省公布，16日以來雨情汛情已致7市州30萬人受災，3人死亡；江西省公布，7月6日以來的洪澇災害已致687.7萬人受災。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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