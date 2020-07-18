肖建華「明天系」金融機構被接管 集團質疑被強行「觸發接管條件」

由肖建華創辦的「明天系」再受關注。中國銀保監會、證監會昨日宣布接管9家金融機構，接管期限暫定一年。內媒財新網指出，這意味著，肖建華的明天集團旗下核心金融機構都已正式被接管。

明天控股在官方微信發表聲明稱，並無涉及民衆的違約事件，沒有任何機構出現流動性風險，以及群體事件，認為當局試圖強行逼有關機構「觸發接管條件」。不過此篇回應已不可見。

旗下核心金融機構都已正式被接管

財新網報道，銀保監會依法委託六家市場機構分別接管「明天系」旗下華夏人壽、天安財險、天安人壽、易安財險、新時代信託和新華信託六家機構；中國證監會依法委託四家機構託管新時代證券、國盛證券、國盛期貨。

接管理由是上述保險與信託公司存在違法違規的經營行為，為保護保險活動當事人、信託當事人合法權益，維護社會公共利益，銀保監會決定依法接管。接管期限從2020年7月17日至2021年7月16日，可依法適當延長。

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報道稱，1999年明天控股集團正式成立以來，非法占有或控制大量金融牌照，長期占用大量金融機構資金，形成大股東逾期占款無法歸還，最終無力自救，償付危機不斷，最終不得不由監管部門依法委託機構接管。

明天集團近年受到海內外關注，是因為其創辦人肖建華2017年1月在香港四季酒店，被疑似便衣公安押回中國大陸，有關他被軟禁、被當局要求協助調查2015年中國股災、被要求清理資產等新聞不斷。

集團回應指 並無違約和流動性風險

不過，「明天控股」在官方微信發聲明回應中國銀保監會、證監會接管集團旗下9個金融機構，表示創辦人肖建華在2017年初「被返回大陸」後，集團始終全力配合調查，至今處置數千億元資產和海外回款，沒有發生一宗涉及民衆的違約事件，沒有任何機構出現流動性風險，以及群體事件。

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對於當局指集團旗下金融機構「觸發接管條件」，聲明質疑2017年初被調查時，相關金融機構是否觸發接管條件，近年監管部門進駐各機構「貼身監管」，早已剝奪機構的經營自主權，亦不允許正常開展業務、擴大經營規模以及員工正常進出，集團認為當局試圖強行逼有關機構「觸發接管條件」。

聲明又指，在多間機構的「貼身監管」和重組過程中，監管部門設置障礙、誇大風險，不遺餘力推動接管，質疑背後有權錢交易，集團將行使正當權利向有關部門實名舉報。

目前此篇回應被指違規，在微信已不可見。